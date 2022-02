Rechter: Amsterdamse kinderopvang mag medewerker ontslaan die coronatest weigerde

Beeld Getty Images

Toen kinderopvanglocaties in april 2021 weer de deuren mochten openen, vroeg DONS haar werknemers om zich te laten testen bij klachten of na nauw contact met een besmet persoon. DONS-werknemers konden in dat geval met prioriteit een PCR-test halen en binnen een dag de uitslag krijgen. Maar de vrouw in kwestie weigerde zich te laten testen: ze gelooft namelijk niet dat een PCR-test corona kan aantonen.

Ze heeft daarom binnen een maand tijd twee keer tien dagen in thuisquarantaine doorgebracht. Eerst omdat zij nauw contact had met een besmet persoon, vlak daarna omdat ze zelf klachten had. In augustus 2021 werd ze op non-actief gesteld met doorbetaling, zowel omdat ze zoveel afwezig was geweest, als omdat ze de kinderen in gevaar had gebracht als ze wél naar werk was gekomen in de korte tijd tussen de twee quarantaines.

De vrouw legde zich hier niet bij neer en vond dat er ‘dwang’ werd uitgeoefend en dat DONS zich hiermee ‘op het pad van het plegen van een strafbaar feit’ begaf. ‘Dwang uitoefenen op mensen is namelijk strafbaar,’ schreef ze in een e-mail.

Ontslag

DONS stapte naar de kantonrechter, met het verzoek de vrouw te mogen ontslaan. De opvang beriep zich op de zorgplicht en op het feit dat de organisatie de vrouw niet meer kan vertrouwen.

Volgens de rechter gaat het hier om botsende grondrechten. Enerzijds moet de coronapandemie vanwege de volksgezondheid worden teruggedrongen, anderzijds heeft iedereen volgens de Grondwet recht op lichamelijke integriteit en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Maar onder omstandigheden is een inbreuk op deze grondrechten gerechtvaardigd, bijvoorbeeld wanneer het de enige manier is om voor een veilige en gezonde werkvloer te zorgen. Ze mag daarom worden ontslagen, oordeelde de rechter.