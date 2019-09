Rechter: Amsterdam mag ja/ja-sticker reclamefolders invoeren

Uit onderzoek van het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS blijkt dat op 19 procent van de brievenbussen een ja/ja-sticker is geplakt.

In Amsterdam ging per 1 januari 2018 een ander systeem voor reclamedrukwerk in. Voorheen moesten huishoudens aangeven dat ze géén ongeadresseerd reclamedrukwerk wilden ontvangen, maar sindsdien is dat andersom en ontvangen ze alleen nog folders als ze hebben aangegeven dat wél te willen. Met een ja/ja-sticker dus.

De rechtbank heeft dinsdag in een hoger beroep, aangespannen door de folderbranche, bepaald dat de gemeente dit systeem mag hanteren. Dat betekent dus: geen sticker op de brievenbus, dan ook geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer.

“De uitspraak van de rechter is heel mooi nieuws in de strijd tegen papierverspilling,” aldus wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) in een reactie. “Huishoudens zonder sticker besparen zo’n 33 kilo papier per jaar. Ik verwacht dat dit andere gemeenten aanmoedigt om snel het Amsterdamse voorbeeld te gaan volgen.”

