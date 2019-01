Rechter: ADM-terrein mocht worden ontruimd

Oud-bewoners eisen schadevergoeding

De oud-bewoners van het ADM-terrein eisen een vergoeding van de gemeente voor de schade die door de eigenaar van het terrein is aangericht aan de achtergebleven eigendommen en huizen.



Nadat de bewoners het ADM-terrein begin januari uiteindelijk hadden verlaten, is eigenaar van het terrein Chidda BV direct begonnen met het slopen van wat er nog over was gebleven van het voormalige krakersdorp.



Volgens burgemeester Femke Halsema was dit tegen de afspraken in, en had de eigenaar juist beloofd de voormalige bewoners tot eind van de week te geven om de spullen op te halen.



"Het is ongelooflijk dat de gemeente ze gewoon de vrije loop heeft laten geven en hier niet beter bovenop zat," zegt Hay Schoolmeesters, een van de voormalige bewoners. "Die familie heeft in het verleden al heel vaak dit soort boevenstreken geleverd."



Complete containers zijn gesloopt, auto's doorkliefd door de vork van een heftruck, auto's op de kop gegooid, hele huisraden vernietigd. "Ik had een ouderwetse grasmaaier, en een amsterdammertje. Die zijn door mijn raam gesodemieterd. Het is erger dan vandalisme."



Schoolmeesters hoopt dat de gemeente de schadeclaim uiteindelijk zal verhalen op de eigenaar van het terrein. "Maar we vinden dat ook de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft, en daarom stellen we ook de gemeente aansprakelijk."



Hoe groot de schade is, en dus hoe hoog de claim wordt, moet de komende tijd nog worden onderzocht. "Mensen zijn eerst voor zichzelf aan het zorgen na de verhuizing."