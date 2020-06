Rechter aan zet: wie is de baas op het Cornelius Haga Lyceum?

Beeld ANP/Marco de Swart

De rechter moet bepalen wie het nu voor het zeggen heeft op de islamitische school, nadat de bestuursleden elkaar de afgelopen dagen de wacht hebben aangezegd. Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach schorste vorige week directeur Atasoy en secretaris Sadrettin Karadag, die op hun beurt Laamimach schorsten. Atasoy en Karadag zijn voornemens Laamimach woensdag te ontslaan.

Voorzitter Laamimach, die zijn eigen schorsing niet erkent, stuurde gisteravond een ontslagbrief aan directeur Atasoy.

Eigengereid

De onrust is ontstaan na berichten dat medewerkers van de Onderwijsinspectie in de school zijn afgeluisterd in opdracht van Atasoy. Ook zijn er klachten van (oud-)docenten over de werkwijze van de directeur. Laamimach wil maatregelen treffen. Op hun beurt verwijten Atasoy en Karadag voorzitter Laamimach eigengereid optreden.

Op zijn Facebookpagina suggereert de Haagse politicus Arnoud van Doorn, die op de school werkzaam is als vrijwilliger, dat Laamimach een verlengstuk is van een taskforce waarin ministeries en veiligheidsdiensten hun beleid jegens de school coördineren.

In een vorige week verstuurde brief aan de ouders schrijven Atasoy en Karadag dat ze woensdag ook een reeds aangezocht nieuw bestuurslid zullen benoemen. Atasoy wilde hierop woensdagmorgen geen toelichting geven. Over de ontvangst van een ontslagbrief geschreven door Laamimach zegt hij: “Dat kan ik bevestigen noch ontkennen.”

Als gevolg van de bestuurscrisis heeft Tom Zwart zijn adviseurschap bij de school neergelegd. De hoog­leraar crosscultureel recht zegt te­vergeefs te hebben geprobeerd het conflict te bezweren. “Het is me niet gelukt duidelijkheid te verkrijgen over waar de vraag nu het knelpunt zit. Ik heb de heren gevraagd te stoppen met het elkaar bombarderen met schorsingen en ontslagen en niet langer via de pers maar met elkaar te communiceren. Daar is niet naar geluisterd en dan moet je op een gegeven moment je eigen tekortkomingen als adviseur onder ogen zien.”

Op de korrel

Zwart nam het vorig jaar in opiniestukken op voor de school toen deze door de autoriteiten op de korrel werd genomen. Het Amsterdamse stadsbestuur en het kabinet raadden ouders aan hun kinderen van school te halen nadat de AIVD had gewaarschuwd voor radicale islamitische invloeden rond het Haga Lyceum. Nadien bleek dat de inlichtingendienst de waarschuwing te zwaar had aangezet.

De bestuursperikelen hebben ook de aandacht van de Onderwijsinspectie, die in het duister tast over de vraag wie nu verantwoordelijk is voor het onderwijs. Vorige week riep de inspectie ouders en medewerkers op meldingen te doen over de situatie op de school.