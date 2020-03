Rechtbanken sluiten, nog onduidelijk welke ‘urgente’ zaken doorgaan

Beeld ANP

In sommige processen zijn rechterlijke beslissingen noodzakelijk omdat verdachten of ‘rechtzoekenden’ in civiele of bestuursrechtelijke zaken daar recht op hebben. De dossiers van verdachten die in voorarrest zitten, moeten binnen de wettelijke termijnen beoordeeld worden door onderzoeksrechters, raadkamers of rechtbanken.

Een crisisteam binnen de Amsterdamse rechtbank bepaalt zo veel mogelijk maandagochtend welke zaken de status ‘urgent’ moeten krijgen en door moeten gaan.

Grote processen lijken stil te komen liggen. In de loop van maandagochtend werd besloten het grote proces Wheeling/Puurs stil te leggen. Dat draait om elf verdachten die ervan worden verdacht dat ze auto’s stalen voor de onderwereld, die bijvoorbeeld als vluchtauto werden gebruikt bij liquidaties. Enkele (hoofd)verdachten in die zaak worden ook beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018.

Voor dinsdag staat het requisitoir op de agenda, met de strafeis tot besluit, en daarna waren nog zeker vijf zittingsdagen ingeruimd voor de pleidooien et cetera. De kans is groot dat het proces wordt gepauzeerd.

“Momenteel proberen we in kaart te brengen welke zaken zo urgent zijn dat ze door moeten gaan,” zegt een woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank.

Videoconferentie

Het gaat vanzelfsprekend niet alleen om strafzaken. Ook over bijvoorbeeld gedwongen opnames van psychisch zieken, faillissementen of familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen van kinderen zijn onmiddellijk beslissingen nodig.

Bekeken wordt of sommige zaken via bijvoorbeeld een videoconferentie kunnen worden behandeld, of telefonisch.

Publiek is niet meer welkom in de rechtbanken. Media krijgen in principe wel toegang, maar moeten daarover overleggen met de instanties.

De ‘centrale balie’ in de rechtbank, waar verdachten bijvoorbeeld hoger beroep kunnen instellen en ouders het gezag over hun kinderen kunnen laten registreren, gaat dicht. Maandagmiddag moet duidelijk worden hoe de zaken de komende weken zijn te regelen.

Schriftelijke procedures gaan wel zo veel mogelijk door.

Vrijdag 20 maart staat het arrest gepland in het lang slepende hoger beroep van Adil A. en Anouar B., tegen wie opnieuw levenslang is geëist voor de hoofdrollen die ze zouden hebben gespeeld bij de wildwestschietpartij op 29 december 2012 in de Staatsliedenbuur. Hierbij kon doelwit Benaouf A. ternauwernood ontsnappen, maar werden zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) op straat geliquideerd en werden twee motoragenten van dichtbij met een kalasjnikov beschoten vanuit een vluchtauto.

Een woordvoerder van het gerechtshof kon maandagmorgen nog niet zeggen of en zo ja hoe die uitspraak vrijdag wordt gedaan.

