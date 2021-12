Rechtbank ziet geen bewijs dat Severino C. zijn vriend doodde in 2019

Beeld ANP

Het fatale hersenletsel van Sathie kan zijn veroorzaakt door een klap, al dan niet met een kapotgeslagen kapstok, maar bijvoorbeeld ook door een val tijdens een urenlange, hevige ruzie.

Roerige relatie

Het stel had een roerige relatie met heel veel (huiselijk) geweld over en weer, waarbij de politie al 22 keer had ingegrepen. Na meldingen van buren dat in het huis nu al de hele nacht een ruzie gaande was, troffen agenten Alwin Sathie even na 03.00 uur ’s nachts liggend op zijn buik zonder hartslag aan op de vloer.

Het huis was kort en klein geslagen. Severino C. lag in de logeerkamer op bed. Sathie werd gereanimeerd, maar overleed twee dagen later in het AMC aan hersenschade.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte Sahtie heeft gebeten in zijn linkerschouder en hem met een deel van een kapstok heeft geslagen. Dat hij zich in een urenlang gevecht alléén heeft moeten verdedigen en zelf niet heeft aangevallen, waardoor sprake kan zijn van noodweer, is volgens de rechtbank ‘gezien de duur en de hevigheid van de gebeurtenissen niet aannemelijk’.

Severino C. was recent al veroordeeld voor geweld en lijdt aan psychische klachten. Hij moet zich laten behandelen aan zijn depressie en zijn overmatig gebruik van drank en drugs. Die behandeling is gedeeltelijk al begonnen.