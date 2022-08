Rechtbank wil met truc verdachte van liquidatie Shaquille Goedhart uit Spanje halen voor proces

Shaquille Goedhart werd op 2 mei 2019 bij de portiekflats van Hoptille in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Beeld ANP

De zaak over de moord op de 24-jarige Goedhart sleept zich al jaren voort. Rivelino V. (30) en Marc G. (28), vermoedelijk de schutters, en Badr K., de chauffeur van de vluchtauto, zijn in januari 2020 vrijgelaten uit voorarrest.

Amsterdammer Badr K. werd vervolgens in maart 2020 in Spanje aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Marokkaans-Spaanse nachtclubeigenaar Abdelhadi Yaqout, een crimineel die lokaal bekendstond als ‘Marco’. Hij werd in de nacht van 20 op 21 januari 2019 doodgeschoten in Marbella.

Tegen Badr K. en zijn eveneens Amsterdamse medeverdachte Omar C. (22) blijkt in die zaak recent levenslang te zijn geëist in Spanje – niet alleen voor de moord op Yaqout, maar ook voor het vormen van een criminele organisatie. Momenteel wordt een jury geformeerd, die de strafzaak inhoudelijk moet beoordelen. Wanneer dat zal gebeuren, is onbekend.

Geen videoverbinding

Intussen wil de Amsterdamse rechtbank in september en oktober eindelijk de zaak behandelen over de moord op Shaquille Goedhart. Volgens de officieren van justitie werd hij door zijn ‘vrienden’ naar Hoptille gelokt, waarna hij met drie kogels in hoofd en hals werd vermoord. De schutters renden meteen na de moord de parkeergarage aan Haardstee in, waarna de vermoedelijke vluchtauto hard naar buiten kwam rijden.

Voor de behandeling van deze strafzaak vormt de detentie van Badr K. in Spanje echter een flinke sta-in-de-weg. Hij wil zijn Amsterdamse zaak niet via een videoverbinding volgen en zijn advocaat Denise Wiedeman kan zijn zaak niet goed met hem voorbereiden. Ze is al twee keer naar Spanje gereisd om haar cliënt te bezoeken, maar kan moeizaam overleggen vanwege de gebrekkige faciliteiten in de Spaanse gevangenis en het ontbreken van het definitieve Nederlandse dossier.

Op een zogeheten regiezitting eiste ze dat haar cliënt bij zijn proces aanwezig mag zijn en vroeg ze de rechtbank de behandeling van de zaak in elk geval tot maart aan te houden. Als K. in Spanje tegen die tijd zou zijn vrijgesproken of zijn voorarrest om formele redenen zou worden opgeheven, zou hij mogelijk naar Nederland kunnen komen. Anders zei Wiedeman ‘simpelweg de verdediging niet te kunnen voeren’ en zich mogelijk genoodzaakt te zien de zaak neer te leggen.

Tijdelijke uitlevering

De officieren van justitie erkennen dat ‘het recht aanwezig te zijn bij een proces een groot goed is’, maar stellen dat het ‘koffiedik kijken’ blijft wanneer Badr K. naar Nederland zou kunnen komen. “Het belang van de nabestaanden en de samenleving staat daar tegenover: dat een zaak als deze wordt afgerond binnen afzienbare tijd.”

Op grond van een recente publicatie opperden de aanklagers dat de rechtbank opnieuw de gevangenneming zou kunnen bevelen voor de eerder vrijgelaten K., zodat de Spaanse autoriteiten kan worden verzocht hem tijdelijk over te leveren voor het Amsterdamse proces. “Dat zou een creatieve manier zijn om te proberen de impasse te doorbreken.”

Gedurende een lange schorsing besloot de rechtbank die optie te proberen en inderdaad K.’s gevangenneming te bevelen. De zaak is aangehouden tot 22 september. Als K. niet aanwezig kan zijn, wil de rechtbank de zaak van zijn medeverdachten behandelen en die van K. uitstellen.