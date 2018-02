Rechtbank wil duidelijkheid over deal met Sonja Holleeder

OM moet uiterlijk 9 maart uitleg geven

Het Openbaar Ministerie moet de rechtbank uiterlijk 9 maart uitleggen welke afspraken gemaakt zijn met getuige Sonja Holleeder in de aanloop naar het proces tegen haar broer Willem Holleeder.



Het gaat om de afwikkeling van de erfenis van haar in 2003 geliquideerde man Cor van Hout. Sonja Holleeder zei dinsdag op de tweede dag van haar verhoor in de zaak tegen haar broer dat ze inmiddels vrijuit kan verklaren over de afhandeling van die criminele erfenis zonder het risico te lopen alsnog te worden vervolgd.



In 2011 had ze met een schikking van 1,1 miljoen euro vervolging afgekocht voor het witwassen van Van Houts deel van het nooit gevonden losgeld van de Heinekenontvoering – dat hij onder meer had belegd in prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar.



Goudsnip

De overeenkomst in dat strafrechtelijke onderzoek onder codenaam ‘Goudsnip’ zou ongeldig worden als ze blijkt te hebben gelogen.



Sonja geeft nu toe dat ze in die zaak niet de (hele) waarheid heeft verteld.



Nu ze naar eigen zeggen in het proces tegen haar broer wél de hele waarheid mag vertellen zonder dat justitie daaraan consequenties zal verbinden, roept dat de vraag op wat voor vrijwaring justitie haar dan heeft beloofd in een tweede overeenkomst die in december 2016 is gesloten.



Advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder vroeg de rechtbank dinsdag Sonja op te dragen volledige openheid van zaken te geven over die overeenkomst van eind 2016 die voor haar reden was in februari 2017 weer verklaringen te gaan afleggen nadat ze dat maandenlang had geweigerd – net zoals haar zus Astrid.



Voordat ze ging verklaren tegen haar broer, had Sonja geëist dat ze anderen die bij de afwikkeling van de erfenis betrokken waren, buiten schot zou mogen houden.



De zussen zeggen dat Willem Holleeder Cor van Hout heeft laten liquideren om de panden aan de Achterdam in handen te krijgen.



Het is daarom van groot belang dat Holleeders verdediging en de rechtbank kunnen nagaan of ze nu de waarheid spreekt of niet, én wat ze in het verleden allemaal heeft gelogen. De rechtbank zal uiteindelijk ook een oordeel moeten geven over de betrouwbaarheid van de getuigen.