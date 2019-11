Rechtbank wijst verzoek nieuwe getuigen in zaak Aysel Erbudak af

Aysel Erbudak arriveert met haar advocaat Cees Korvinus bij de rechtbank. Beeld ANP

Maandagmiddag om 12.30 uur doet de rechtbank uitspraak. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar gevangenisstraf wegens verduistering en valsheid in geschrifte.

In een laatste verklaring noemde Erbudak het ‘heel zuur dat ik hier nu een paar keer ben gekomen om verhaal te doen over iets dat ik niet gedaan heb’. “Als ik vrijgesproken ben, ga ik blij zijn met iets waar ik al recht op had. Ik hoop dat u mij vrijspreekt.”

Erbudak wilde betrokkenen laten horen die zouden moeten aantonen dat het inmiddels failliete ziekenhuis nauw betrokken was bij een project in Turkije dat een voorname rol speelt in de zaak. Het gaat om een voormalig medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg, een instelling die bekijkt welke groepen in aanmerking komen voor vergoeding van zorg, en Antoinette Vietsch, tussen 2002 en 2010 Kamerlid van het CDA.

In de afwijzing van het verzoek om hen te horen stelde de rechtbank geen behoefte te hebben aan nadere context over het Turkijeproject. “Het gaat om de wijze van financiering,” aldus de rechter.

De belangrijkste verdenking betreft een project in Turkije. Er moest een longkliniek komen, die zou samenwerken met het Slotervaart en een Turks vakantieresort. Hiervoor had Erbudak in 2008 1 miljoen euro nodig. Dat betaalde Simed, een inmiddels failliet bedrijf uit Utrecht dat wereldwijd ziekenhuizen inrichtte. Op instigatie van Erbudak stelde het Slotervaart Simed schadeloos. Daartoe liet Erbudak volgens het OM valse facturen opmaken.

A dministratieve fout

De verdediging heeft steeds betoogd dat bij de boekhouding een administratieve fout is gemaakt, waardoor de facturen voor rekening van het ziekenhuis kwamen in plaats van de toenmalig Slotervaarteigenaar Jan Schram, de zakenpartner van Erbudak.

De andere verdenking draait rond een bedrijfje in medische software. Het Slotervaart betaalde in 2011 200.000 euro voor 42 procent van de aandelen. Die belandden echter niet bij het ziekenhuis, maar bij een privé-bv van Erbudak, die het doorsluisde naar de rekening van haar toen 9-jarige zoon.

Erbudaks advocaat, Cees Korvinus, vertelde eerder in de rechtszaak uitvoerig over de informele werkwijze van Erbudak en zakenpartner Schram, die in 2006 het Slotervaart had gekocht. Er stond weinig op papier, de mening van andere directieleden en toezichthouders werd voor kennisgeving aangenomen en het ziekenhuis zagen ze als een onderdeel van hun andere bedrijven, waaronder een callcenter en vastgoedonderneming.

In die, volgens de rechter ‘mistige’ modus operandi, deed het er minder toe welk bedrijf voor welke investering opdraaide. Ze waren immers onderdeel van één geheel.