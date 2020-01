Rechtbank vreest dat broer crimineel ‘Sous’ ook afglijdt

Beeld ANP XTRA

El. B. moet ook 2100 euro schadevergoeding betalen. Hij was al veroordeeld voor vergelijkbare misdrijven en het rijden zonder rijbewijs. De zorg bestaat dat zijn hang naar geld, openstaande boetes en de negatieve invloed van zijn omgeving tot ernstiger problemen zullen leiden.

El B. verscheen tot twee keer toe niet in de rechtszaal, ondanks zijn belofte te zullen komen.

Zowel zijn ouders als hulpverleners ‘krijgen moeilijk grip’ op hem, schrijft de Amsterdamse rechtbank in het vonnis. Hij is impulsief en ‘functioneert op een beperkt niveau’, evenals zijn oudere broer in wiens leven grof geweld de rode draad is.

Samen met anderen stal Khalid el B. op 8 oktober 2018 jassen ter waarde van 3500 euro uit een kledingzaak in Zandvoort. Op 10 augustus had hij toen al een Cartier-bril van ruim 700 euro gestolen uit een winkel in Heemstede. Van de diefstal van een bril van meer dan 1000 euro anderhalve maand daarna in Tilburg wordt hij vrijgesproken.

Agenten zagen hoe Khalid el B. en een vriend op de Zeedijk steeds door mannen werden aangesproken, onder wie een verslaafde, en dat ze zelf passanten aanspraken. Soms liep El B. een stukje met ze mee richting de Geldersekade. Een man gaf hem geld en kreeg iets kleins. Hij bleek kort daarna een bolletje cocaïne in zijn hand te hebben en zei dat El B. hem crack had verkocht voor 10 euro. Toen de agenten El B. en een vriend aanhielden, lag er nog een bolletje cocaïne op de grond.

‘Geen enkel vertrouwen’

De officier van justitie had een taakstraf van 180 uur geëist, plus een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met begeleiding door de reclassering als stok achter de deur. De rechters kiezen echter voor drie weken cel omdat ze ‘geen enkel vertrouwen’ hebben dat hij zich aan afspraken zal houden. Eerder heeft hij een taakstraf al niet volbracht.

Zijn oudere broer ‘Sous’ wordt door de opsporingsdiensten al van jongs af aan als heel gevaarlijk beschouwd. In oktober kreeg de ‘niets ontziende, koelbloedige moordenaar’ 20 jaar cel voor betrokkenheid bij drie overigens mislukte pogingen om Amsterdamse criminelen te liquideren.

Op de flat van het gezin El B. in Diemen werd in 2018 een aanslag gepleegd met een granaat, die voor het raam van de onderburen explodeerde. In 2016 was daar al een poging mislukt ‘Sous’ el B. te liquideren.