Rechtbank veroordeelt Stefano van D. wegens stalking Ajaxdirectie

Van D. stond terecht omdat hij maandenlang onder anderen Ajax-directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars belaagde en bedreigde. ‘Mark my words, na twaalf maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens vier jaar opgesloten gezeten en als het moet dan doe ik het zo weer,’ mailde hij een van de Ajaxdirecteuren.

De dreigmails werden tussen 26 oktober 2017 en 25 september 2018 verstuurd. Ook negeerde Van D. volgens het Openbaar Ministerie dringende verzoeken om zich niet meer te vertonen op het trainingscomplex van de club, De Toekomst, en in de kantoren van de Johan Cruijff Arena.

Bij de bedreigingen betrok hij ook kinderen van directieleden. Het AD schreef eerder dat hij een keer naar de woning van Marc Overmars reed om verhaal te halen.

De rechtbank oordeelt dat daarmee ‘op grove en indringende wijze’ inbreuk is gedaan op het gevoel van veiligheid van de Ajaxdirecteuren.

In het AD van juli 2019 vertelde Van D. dat de zaak is te herleiden tot zijn toenmalige activiteiten als begeleider van Mees de Wit, een aanvaller van Jong Ajax die in 2018 vertrok naar Sporting Portugal, waar hij uitkomt in een jeugdelftal. De Ajaxdirectie zou hebben geprobeerd een wig te drijven tussen Van D. en De Wit, zo vertelde hij de krant. De toenmalige Ajacied woonde vanaf 2016 bij Van D. in huis, zo vertelde hij. Van D. beschouwt hem als zijn stiefzoon.

In maart 2018 stuurde Ajax Van D. een brief, met het dringende verzoek geen contact meer op te nemen met medewerkers van de club.

Geen hoger beroep

In een e-mail aan deze krant schrijft Van D. niet in beroep te gaan tegen de uitspraak, ‘ook al herken ik mij er niet in’. Hij wil het verleden laten rusten en zich focussen op de toekomst. Hij erkent dat hij dingen heeft gezegd ‘die ik niet had moeten doen en daar heb ik oprecht spijt van’. Maar ook stelt hij dat het conflict met Ajax ‘door de media flink uit zijn verband’ is getrokken. ‘Zoals ik vanaf dag één aangegeven heb, herken ik mij niet in wat mij ten laste gelegd wordt en is het een zakelijk geschil.’

Tegenover de rechtbank heeft Van D. gezegd dat zijn contacten met de Ajaxdirectie niet bedoeld waren als bedreiging en dat hij enkel opkwam voor de belangen van een van zijn pupillen.

Van D. stelt nog altijd actief te zijn als zaakwaarnemer. Maar volgens het vonnis heeft hij dat werk inmiddels moeten opgeven.