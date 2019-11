Rechtbank veroordeelt man die met auto op handhaver inreed

Beeld ANP XTRA

De boa was in maart samen met een collega belast met fietssurveillance bij de Dam. Rond half 5 ’s nachts zagen zij de verdachte proberen de Paleisstraat in te rijden, terwijl daar een inrijverbod geldt.

Ze probeerden hem staande te houden. De verdachte leek even mee te willen werken, maar reed daarna met hoge snelheid weg, tegen het verkeer in. De boa’s hebben toen de vervolging ingezet.

Maar een eindje verderop kon verdachte niet verder rijden vanwege omhoogstaande verzinkbare palen. Daarop besloot hij met snelheid achteruit te rijden. De aangever stond achter de auto en moest snel van zijn fiets afspringen om niet geraakt te worden. Zijn fiets werd verpletterd door de auto.

Zware mishandeling

De rechtbank veroordeelt de verdachte voor poging tot zware mishandeling, omdat hij wist dat de aangever achter zijn auto stond en tóch achteruit is gereden. Ook wordt hij veroordeeld voor het veroorzaken van een gevaar op de weg.

Toch acht de rechtbank poging tot doodslag niet bewezen, omdat het niet duidelijk is met welke snelheid de verdachte achteruit is gereden en of hij daarmee ‘bewust de aanmerkelijke kans op de dood van aangever heeft aanvaard’.

De rechtbank heeft de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand opgelegd, samen met een taakstraf van 240 uur. Daarnaast mag hij 9 maanden niet rijden.