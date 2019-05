Rechtbank verbiedt motorclub Hells Angels

De uitspraak is een wereldwijde primeur. In geen ander land ter wereld geldt nog een totaalverbod op de omstreden motorclub, die zijn oorsprong heeft in de Amerikaanse staat Californië. In andere landen, waaronder Duitsland, zijn lokale chapters van de Hells Angels wel verboden, maar de club zelf niet.

De rechtbank van Utrecht ging woensdag mee in het oordeel van het Openbaar Ministerie (OM) dat de motorclub een ‘geweldscultuur’ heeft, die ‘kenmerkend en structureel’ is en die de club als geheel kan worden aangerekend. Zodoende is een totaalverbod volgens de rechter een legitiem middel.

Het OM wilde de Hells Angels laten verbieden omdat de motorclub geweld zou ‘faciliteren en verheerlijken’. “Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld," verklaarde het OM tijdens de behandeling van de zaak.

De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop weten dat hoger beroep ‘er zeker in zit’, maar het vonnis moet eerst nog besproken worden. De verdediging had aangevoerd dat de Hells Angels niet als club in het geheel zou kunnen worden verboden, omdat er geen sprake zou zijn van centrale aansturing. De regie zou bij de verschillende lokale chapters zitten, en niet bij een overkoepelend bestuur. De rechter was het daar niet mee eens.

Verder zei de advocaat van de Hells Angels, Geert-Jan Knoops, dat het overgrote deel van de leden ‘normale burgers met een vaste baan’ zijn die ‘een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen’.

Eerdere poging

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. “Anders dan toen vraagt het OM nu de verbodenverklaringen en ontbinding van de motorclub zelf en niet slechts tegen onderafdelingen of formele rechtspersonen die zijn opgezet namens charters of leden,” verklaarde het OM eerder waarom er nog een poging werd gedaan.

De strijd van justitie tegen andere motorclubs was recent ook succesvol. Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, maar de rechtbank in Den Haag heeft eerder tot een verbod besloten De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer die uitspraak komt, is nog niet bekend.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.