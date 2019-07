Rechtbank velt vonnis ‘Noffel’ in liquidatiezaak

Naoufal ‘Noffel’ F. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 16 mei een levenslange gevangenisstraf tegen hem.

Eneco-monteur Motamed (56) werd op 15 december 2015 voor zijn huis in Almere met één schot door het hoofd om het leven gebracht. Uitvoerders Anouar A. (29) en Moreo M. (36) kregen in april respectievelijk 20 en 25 jaar cel.

Justitie ziet F., bekend onder de bijnaam Noffel, als de man die de opdracht gaf voor de liquidatie en baseert het bewijs op gekraakte PGP-berichten (Pretty Good Privacy). In 2018 kreek F. achttien jaar cel opgelegd voor het orkestreren van een mislukte liquidatie in Diemen, eveneens in 2015.

Bomaanslag

Na de moord bleek dat Motamed in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was, die voor het plegen van een bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in Iran ter dood werd veroordeeld. Bij die aanslag vielen tientallen doden.

Het vermoeden van een mogelijke politieke achtergrond bij de moord op Motamed is nooit bevestigd. Weliswaar heeft de AIVD sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie heeft gehad, strafrechtelijk is dat niet vastgesteld.