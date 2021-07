Rechtbank toont beelden van fatale dag Derk Wiersum, verdachten zwijgen

Op 18 September 2019 werd advocaat Derk Wiersum om het leven gebracht. Op de zitting werden beelden van die fatale dag vertoond. Beeld EPA

Zo lijvig en schokkend als het strafdossier is over de moord op advocaat Derk Wiersum, zo landerig komt maandag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol de strafzaak op gang tegen de vermoede schutter Moreno B. (32) en zijn beweerde chauffeur Giërmo B. (37), uit Amsterdam-Zuidoost. De inleidende juridische beslommeringen duren, ook door de vele onderbrekingen, tot halverwege de middag.

Pas dan komt de rechtbank tot de kern van de zaak: de bewijzen die justitie ziet tegen de verdachten van de uitvoering van de moord. Die moord was een aanslag op de rechtsstaat: slachtoffer Derk Wiersum is vrijwel zeker doodgeschoten uit wraak omdat hij advocaat was van kroongetuige Nabil B., die Ridouan Taghi en inmiddels zestien medeverdachten van liquidaties en ander geweld beschuldigt.

Het duurt tot vier uur in de middag voordat de rechters toekomen aan het dieptepunt van de openingsdag van het strafproces, waarvoor deze en volgende week vijf dagen zijn uitgetrokken. Op de vele schermen in de rechtszaal verschijnen de beelden die bewakingscamera’s maakten van de waarschijnlijke voorobservaties, vanaf de dag voor de moord én van de fatale woensdagochtend 18 september 2019.

Pijn aan de ogen

Eerst is de Opel Combo te zien waarin de uitvoerders op 17 september een laatste observatie lijken te doen, om de volgende dag nog voor het ochtendgloren weer op de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert parkeren, Wiersums straat.

Met de kennis van nu doet het pijn aan de ogen om de raadsman uit zijn huis naar zijn elektrische auto te zien lopen. Hij ontkoppelt de stekker en legt die in de kofferbak. Stapt in. Dan verschijnt een donker gekleed figuur aan de bestuurderszijde, die zijn arm strekt en twee keer lijkt te willen schieten. Het semiautomatische wapen hapert. De man rent weg, Wiersum stapt zijn auto uit en gaat achter hem aan.

Uit getuigenverklaringen weten we dat de advocaat vloekt en tiert en ‘een soort vechthouding’ aanneemt, schreeuwend, waarna de man weer de trekker overhaalt. Nu gaat het wapen wel af en wordt de advocaat fataal getroffen in hoofd, hals en bovenlichaam. Dat laatste is overigens niet te zien op de bewakingsbeelden, want het speelt zich af achter het openstaande portier.

Als Wiersum ‘lijnrecht tegenover’ zijn belager staat, hoort een getuige ‘een knalletje, zoals van een rotje’, houdt de rechtbankvoorzitter de verdachten voor. Vervolgens rent de moordenaar richting Oud-Ehrenstein, waarna die in de Opel Combo moet zijn gestapt en gevlucht.

Langdurige voorbereiding

De rechters putten uit het dossier waarin de drie voor observaties en de vlucht gebruikte gestolen auto’s hoofdrollen spelen, en de smartphones die de recherche koppelt aan de verdachten en hun entourage. De bewegingen van de auto’s en de toestellen en de onderlinge communicatie schetsen het beeld van een zeer professionele en langdurige voorbereiding van de moord – plannen zouden al vanaf augustus zijn gemaakt.

Na eerdere verklaringen bij de recherche en de onderzoeksrechter beroepen de verdachten zich op de eerste dag van het proces vooral op hun zwijgrecht.

Aan het slot van de zitting memoreert de rechtbankvoorzitter de berichten tussen Giërmo B. en een vriendin over een ‘wassing’ die hij wil doen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat een rituele wassing is bedoeld om de geest te verjagen van een overleden persoon. Uit het strafdossier rijst de suggestie dat Giërmo B. mogelijk wilde voorkomen dat hij een trauma zou overhouden aan de moord, maar dat komt niet met zoveel woorden ter sprake.

Giërmo B. heeft ook hier niets over te zeggen en hangt enigszins onderuit in zijn trainingspak, net zoals Moreno B.

Dinsdag gaat de zaak verder. Woensdag zal een nabestaande van Wiersum de rechtbank vertellen over de impact van de moord – in welke vorm is niet bekendgemaakt. Diezelfde dag houden de aanklagers hun requisitoir met de strafeisen tot besluit. Volgende week mogen de advocaten reageren.

