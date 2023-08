Rechtbank stelt linkse activist Frank van der Linde in ongelijk

Frank van der Linde. Beeld Dingena Mol

De rechtbank ziet daarvoor geen aanwijzingen en vindt het nadere onderzoek dat Van der Linde wenst overbodig, blijkt uit een reeks (tussen)uitspraken die de afgelopen dagen en dinsdag zijn gedaan. Dat is een tegenslag voor de 55-jarige activist, die recentelijk juist door burgemeester Femke Halsema tegemoet is gekomen.

Van der Linde probeert al een aantal jaar via een groot aantal juridische procedures zijn naam te zuiveren, nadat hij tussen 2017 en 2019 als potentiële extremist door de gemeente Amsterdam was opgenomen in de radicaliseringsaanpak. Die werd destijds hoofdzakelijk bevolkt door extremistische moslims.

Europol ingeseind

Door de opname in de aanpak konden overheidsinstanties vergaande bevoegdheden inzetten tegen Van der Linde. Agenten observeerden hem, brachten zijn contacten in kaart, achtervolgden hem, hielden hem staande of arresteerden hem. Bij reizen kreeg hij af en toe problemen omdat de terreurbestrijdingsafdeling van Europol door de Nederlandse politie was ingeseind. Zette hij voet op buitenlandse bodem, dan gingen alarmbellen af.

In die periode bouwde de politie een omvangrijk dossier over Van der Linde op. Hij wil precies weten wat daarin staat en hoopte via de rechter meer duidelijkheid te krijgen. Op een zitting eind maart getuigde een politieagent ten gunste van Van der Linde. Hij zei dat de politie Van der Linde ten onrechte als een potentieel gevaarlijk individu heeft bejegend, veel te terughoudend omgaat met zijn verzoeken om openbaarheid en stukken achterhoudt.

De rechtbank stelt daarentegen dat de politie op hoofdlijnen zorgvuldig te werk is gegaan en weinig valt te verwijten. Van der Linde ‘heeft geen concrete aanknopingspunten aangeleverd op grond waarvan aannemelijk is dat er meer persoonsgegevens zijn’.

Beroep bij Raad van State

Van der Linde reageert teleurgesteld en zegt in beroep te gaan bij de Raad van State: “De privacywetgeving is complex en de kennis van de rechtbank schiet tekort. Daarnaast hebben ze de feiten niet op orde. Neem het gegeven dat de rechtbank weerspreekt dat de politie ook Interpol over mij heeft gewaarschuwd. Uit berichten van het openbaar ministerie blijkt dat dat wel degelijk is gebeurd.”

Van der Linde zegt zonodig door te zullen procederen tot bij de hoogste Europese rechtbank in Luxemburg of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Excuses Halsema

Eind mei bood burgemeester Halsema Van der Linde excuses aan voor zijn opname in de radicaliseringsaanpak. Als vreedzame activist had hij daar niets te zoeken, erkende zij. Ze verklaarde zich bereid tot schadevergoeding. Net als bij de politie procedeerde Van der Linde eerder tegen de gemeente, omdat deze volgens hem stukken achterhield. Ook hierover verloor hij een rechtszaak. Maar nadat Het Parool schreef over een niet aan Van der Linde verstrekt document, erkende Halsema dat hij toch niet het complete dossier had gekregen. Een onafhankelijke deskundige gaat onderzoeken of dat nu wel het geval is.