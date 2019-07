Rechtbank legt straffen tot ruim 4 jaar cel op in ontvoeringszaak Insiya

De ontvoerde Insiya. Beeld ANP

De ontvoerders wisten dat Insiya nooit meer haar moeder zou zien, aldus de rechter. “De actie is ook een klap in het gezicht van de rechtspraak. Men wist dat er de volgende dag een rechtszaak was over Insiya. Dit is eigenrichting.”

De drie hoofddaders, oud-politieagent Erik S. (61), Daniel C. (54) en oud-marinier Willem V.(54) krijgen respectievelijk straffen van vier jaar en drie maanden, vier jaar en drie jaar. De Amerikaan Robert B. (50) kreeg vier jaar. Lizzy S. (26) en oud-rechercheur Huib V. (56) kregen wegens medeplichtigheid een celstraf van respectievelijk 12 en 16 maanden.

Geen van de verdachten was bij de uitspraak aanwezig. Nadia Rashid, de moeder van Insiya was er wel, samen met haar familie.

Heftige ontvoering

Het OM gaat Insiya’s vader Shehzad Hemani en de neef Imran S. dagvaarden om de zaak bij verstek te kunnen behandelen. Meerdere uitleveringsverzoeken liepen in India op niets uit. De Amerikanen Daniel C. en Robert B. worden op internationale opsporingslijst als ze niet in hoger beroep gaan.

“Het ontvoeringsplan en de uitvoering waren heftig en in elk geval in Nederland ongehoord. Een van de mannen was zelfs gewapend met een taser en tie-wraps,” aldus de rechter. “Meestal gaat een ontvoering niet gepaard met geweld. Het gevolg is nog erger. Ze verblijft al drie jaar in India. Er is geen zicht wanneer ze terugkomt. De mensen hebben een gezinsleven kapotgemaakt. Insiya moet haar moeder missen en haar moeder haar dochter. De vader frustreert elk contact van Insiya met haar moeder. Ook is zij gescheiden van haar zus, oma en haar oma. De ontvoerders hebben de mensen zeer veel verdriet gedaan.”

Alle zes verdachten moeten terug naar de gevangenis.