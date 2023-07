Rechtbank legt drie keer 25 jaar cel op voor liquidatie Shaquille Goedhart in Amsterdam-Zuidoost

Shaquille Goedhart werd op 2 mei 2019 geliquideerd bij de portiekflats aan Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Beeld ANP / Michel van Bergen

De rechters zien volop bewijzen dat de drie de onderwereldmoord vanaf 29 april in wisselende samenstellingen ‘doelbewust en planmatig’ voorbereidden en gezamenlijk pleegden. Wie welke rol speelde, kan de rechtbank niet vaststellen, maar de drie zijn ‘onmiskenbaar’ samen bezig geweest met hun plan Goedhart te vermoorden.

Hoewel de verdachten in Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam en Nijmegen woonden, waren ze in de dagen rond de moord op cruciale momenten samen in Amsterdam en Landsmeer, waar Goedhart verbleef. Alledrie zaten ze in de Peugeot 308 die gebruikt is om het doelwit te observeren en na de liquidatie te vluchten vanuit de parkeergarage bij Haardstee.

Badr K. zei in afgeluisterde telefoongesprekken tegen zijn verloofde dat hij ‘aan het werk’ was, samen met anderen. “Morgen, als allah het wil, is alles klaar.” Na de moord zei hij dat hij inderdaad klaar was met werk. Marc G. vluchtte na de liquidatie via een omweg naar Suriname.

Revelino V. belde kort voor de moord meerdere keren naar Goedhart, die waarschijnlijk onderdeel was van de criminele groep. De laatste keer belde Goedhart terug. Vervolgens liet hij zich in bij Hoptille afzetten en werd hij door twee mannen met drie kogels doodgeschoten.

Peugeot

Van de verdachten en van de Peugeot zijn camerabeelden en de telefoons van de drie verdachten bewogen op belangrijke momenten naar dezelfde plekken.

Na zijn arrestatie probeerde Badr K. briefjes de gevangenis uit te laten smokkelen waarmee hij medeverdachte Marc G. wilde instrueren een ontlastende verklaring af te leggen.

Aangezien de verdachten voornamelijk zwegen beschikt de rechtbank niet over ‘verklaringen die aantonen dat de onderzoeksbevindingen anders moeten worden bezien’.

De nabestaanden van Shaquille Goedhart reageerden emotioneel en opgelucht op de drievoudige veroordeling, waarop ze jaren hadden gehoopt. De verdachten moeten de moeder en de zus van Goedhart schadevergoedingen betalen.

Badr K. wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan de poging tot moord op bedrijfsleider Sander de L. van de Amsterdamse spyshop Spy City op 28 augustus 2018 in het Amsterdamse Westelijk Havengebied en de heling van de daarbij gebruikte gestolen Audi Q5.

