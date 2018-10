Rechtbank laat verdachte liquidatie Endstra gaan

Eerder werd de voorlopige hechtenis van Dino Soerel in die zaak al geschorst.



Özgür C., die twee weken geleden in hetzelfde grote onderzoek is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel John Mieremet in 2005 in Thailand blijft nog veertien dagen in de cel - en niet negentig dagen zoals het Openbaar Ministerie had gevorderd.



Dun

De rechtbank vindt de bewijzen in het nieuwe dossier Vandros II over de betrokkenheid van enkele bekende criminelen bij met name de liquidaties van Endstra en Mieremet nog dun, zo blijkt.



De strafzaak is gelieerd aan de zaak Vandros tegen Willem Holleeder, die terecht staat voor vijf liquidatiezaken waarin zes doden vielen, waaronder de moorden op Endstra en Mieremet.



Volgens justitie leidde Holleeder samen met Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis een criminele organisatie die (ook) de moorden op Endstra en Mieremet liet plegen.



Nadat de officieren van justitie in Holleeders zaak uiteen hadden gezet hoe het driemanschap volgens hen via onder anderen 'moordmakelaars' Donald Groen en Jurmaine B. twee 'moordcommando's' aanstuurde, werden de nieuwe arrestaties verricht.



Afpersing

Op 1 oktober werd Soerel gearresteerd in zijn cel - waar hij levenslang uit zit voor met name de liquidaties van de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (2006).



Hij wordt nu ook beschuldigd van betrokkenheid bij de afpersing van en de moord op Endstra en van het leiden van de organisatie die ook Mieremet vermoordde.



In zijn villa in het Spaanse Alicante werd die dag ook Donald Groen gearresteerd, waarna Spanje hem aan Nederland overleverde.



Özgür C. is later gearresteerd. Hij is eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij het voorbereiden van de liquidatie van Endstra. In die zaak loopt hoger beroep.