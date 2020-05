Rechtbank laat 5de verdachte vrij in liquidatiezaak rond Taghi

De beveiliging bij de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp woensdag. Beeld ANP

Zaki Razzouki is de vijfde van de zeventien verdachten wier voorarrest wordt ‘geschorst’ vanwege met name hun persoonlijke omstandigheden.

Zaki Razzouki was begin vorig jaar aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van de criminele Montenegrijn Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht, plus het lidmaatschap van de criminele organisatie die het Openbaar Ministerie van vele moorden en moordplannen beschuldigt.

Kalasjnikovs

Zo zou hij in de maand voor de moord op Scekic twee kalasjnikovs hebben gekregen van een medeverdachte, zodat hij die kon schoonmaken. Hij zou die vervolgens weer aan een ander hebben afgegeven, met twee extra magazijnen erbij.

Advocaat Yassine Bouchikhi had woensdagmorgen in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Osdorp betoogd dat kroongetuige Nabil B. heeft gezegd dat Zaki Razzouki weliswaar onderdeel was van de criminele organisatie, maar dat hij juist afstand nam van de moordlustige Ridouan Taghi en diens getrouwen (‘zieke gasten’ die ‘onschuldige mensen afknallen’). Hij zou niets met liquidaties te maken willen hebben. Dat hij ‘wel details (kreeg) toegespeeld, van dit is aan de hand en dit is aan de hand’ was volgens zijn advocaat vooral zodat hij ‘niet op de verkeerde plek zou lopen’.

Ruzie

Volgens Bouchikhi had Zaki juist vaak ruzie met zijn oudere en jongere broer omdat hij vond dat ook Saïd en Mohammed afstand van Taghi moesten nemen. De raadsman ziet bewijs voor ‘geen enkele rol in de zaak Kreta’ (codenaam voor het onderzoek naar de moord op Scekic).

De vader van de Razzouki’s is ziek en heeft onlangs een amputatie moeten ondergaan. Zaki wil hem verzorgen, zei Bouchikhi, omdat hij met hem een nauwe band heeft vanwege het jong overlijden van zijn moeder. Nu hij in detentie ‘steeds meer ontmenselijkt wordt’, heeft Zaki ‘suïcidale neigingen’, zei zijn advocaat.

Gehuld in zijn hoodie, waarvan hij zoals altijd de capuchon op hield vanwege de rechtbanktekenaar, herhaalde de verdachte dat hij zich in de gevangenis voorbeeldig gedraagt en dat hij niet heeft geprobeerd met zijn broers te communiceren.

Weinig weerwoord

De officieren van justitie stelden weinig tegenover het verhaal van de verdediging en verwezen vooral naar eerder ingenomen standpunten, kennelijk in de veronderstelling dat de rechters Zaki Razzouki wel vast zouden houden.

Die vinden echter dat hij vanaf vrijdag gezien zijn persoonlijke omstandigheden wel onder voorwaarden kan worden vrijgelaten omdat hij ‘een minder prominente rol speelt in het dossier’.

Wel moet hij naar alle zittingen komen en mag hij geen contact hebben met medeverdachten.