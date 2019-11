Rechtbank: Klusjesman die Zimame Baquah doodstak, handelde uit noodweer

Familieleden van het slachtoffer vonden diens lichaam in de woning in de C.J.K Van Aalststraat in Zeeburg. Beeld Google Street View

G. is dinsdag vrijgelaten uit voorarrest voor de zaak en zal worden uitgezet naar Marokko omdat hij illegaal in Nederland verbleef.

Zijn advocaat Anis Boumanjal spreekt van ‘een zaak met alleen maar verliezers’. “Ik heb oprecht te doen met de nabestaanden, maar onder aan de streep was dit de enige juridisch juiste beslissing.”

Eén van zijn drie kinderen en de weduwe van het slachtoffer troffen Zimame Baquah op 30 augustus vorig jaar in een bloederige puinhoop aan toen ze terugkwamen van vakantie.

Noodweer

In een rechtszaal vol nabestaanden, waarin de emoties soms hoog opliepen, herhaalde de illegaal in Nederland verblijvende G. dat hij uit noodweer stak, zoals hij de politie eerder had gezegd.

Het slachtoffer zou hem - na eerdere aanrandingen - hebben willen verkrachten, hem met een mes zijn aangevallen en een kopstoot te hebben gegeven.

In een worsteling die op de bovenverdieping begon, zegt G. het mes te pakken te hebben gekregen. Tijdens een gevecht dat onderaan de trap eindigde, zegt hij ‘duizelig’ door de klappen en in paniek op G. te hebben ingestoken om te kunnen vluchten – tot hij niet meer bewoog.

De tengere Amza G. bevestigde delen van zijn bij de politie afgestoken verhaal schokschouderend, soms huilend. Hij heeft geen bewijs. “Ik heb geprobeerd mijn onschuld aan te tonen, maar kwam er achter maar op één manier kan: een tijdmachine uit te vinden.”

‘Ongeloofwaardig’

Officier van justitie Anneloes Lobregt noemde het door G. geschetste scenario ongeloofwaardig en verwierp zijn beroep op ‘noodweer’ – ook omdat hij pas een half jaar na de steekpartij zijn verhaal deed, met kennis van zijn dossier. Ze eiste twaalf jaar cel.

De rechtbank volgt echter vrijwel zeker het pleidooi van raadsman Boumanjal. Die riep de rechtbank op Amza G. ‘het voordeel van de twijfel te geven’ en uit te gaan van ‘noodweer’ of ‘noodweerexces’ (vanwege paniek doorgeschoten noodweer).

“Mijn cliënt is onmachtig überhaupt aannemelijk te maken wat zich in de woning heeft afgespeeld, zonder getuigen, zonder bijvoorbeeld camerabeelden,” zei Boumanjal op de zitting. “Dan kunt u zijn verweer niet zomaar verwerpen en zeggen: ‘U heeft pech gehad’.”

Agressief en impulsief

Meerdere buurtbewoners omschreven het slachtoffer als opvliegend, agressief en impulsief en hij had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat ‘past in het beeld dat is geschetst’ door G., benadrukte de advocaat, al voegde die toe ‘het naar te vinden dat te moeten zeggen in een zaal vol nabestaanden’.

De rechtbank wijst overigens pas op 6 december formeel vonnis, maar wilde de verdachte niet onnodig in voorarrest houden nu het oordeel vaststaat. Het Openbaar Ministerie laat weten het vonnis eerst te zullen bestuderen alvorens te besluiten of het in hoger beroep gaat.