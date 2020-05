Rechtbank hoopt in december met behandeling megazaak Marengo te beginnen

De 'bunker', de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar vanaf maandag vier dagen inleidende zittingen zijn. Beeld EPA

De officieren van justitie zeiden maandagmorgen tijdens een inleidende zitting dat ze er alles aan zullen doen de behandeling vanaf december of januari mogelijk te maken. In sommige deeldossiers loopt nog onderzoek, maar de aanklagers zegden toe stukken daarover zo snel mogelijk te zullen toevoegen.

Hoelang de behandeling van de megazaak zal duren, is nog volstrekt niet in te schatten. Of de in Colombia gearresteerde belangrijke verdachte Saïd Razzouki al bij het begin van de behandeling in Nederland zal zijn, is nog de vraag. Zijn uitleveringsprocedure verloopt moeizaam, mede door corona.

Het Openbaar Ministerie stelt in een toelichting over de stand van zaken dat uit onderzoek is gebleken dat verklaringen van kroongetuige Nabil B. ‘op veel punten’ blijken te kloppen met bewijzen in de dossiers over de liquidatie van Hakim Changachi en het plan Khalid H. te vermoorden in januari 2017 in Utrecht. De liquidatie van Changachi, een blunder omdat de schutters hem voor Khalid H. aanzagen, was voor B. de aanleiding uiteindelijk kroongetuige te worden.

Momenteel legt een onderzoeksteam de verklaringen van Nabil B. naast de dossiers over drie andere onderzoeken.

Nabil B. legt uit waarom hij zwijgt

Maandagmiddag zal Nabil B. via een videoverbinding weer het woord krijgen van de rechtbank. Hij zal een verklaring afleggen over de redenen waarom hij geen vragen meer wil beantwoorden, zoals vrijdag bleek tijdens een verhoor door de onderzoeksrechter.

De officieren van justitie stelden dat Nabil B. in elf verhoren al zeer uitgebreid over alle deeldossiers is bevraagd door een deel van de advocaten. De vijf advocaten van het kantoor Ficq en Partners, die belangrijke verdachten bijstaan, hebben overigens nog weinig vragen gesteld omdat ze een eigen ‘verhoorplan’ hebben en hun eigen koers willen kunnen varen.

Advocaat Guy Weski van Achraf B. (27) vroeg de rechtbank maandagmorgen zijn cliënt na 25 maanden detentie vrij te laten. Mede door coronamaatregelen krijgt Weski niet de kans zijn cliënt deugdelijk bij te staan. Dat de inhoudelijke behandeling van het proces al in december 2020 kan beginnen, gelooft Weski niet. “Hoeveel dagen zouden we nodig hebben? Veertig lijkt me een conservatieve schatting. In welke rechtszaal is zoveel dagen plaats te reserveren?”

Achraf B. herhaalde zelf dat hij niets met moorden te maken heeft en dat hij zijn zaak thuis wil kunnen afwachten.

De rechtbank maakt dinsdag alle beslissingen bekend over de verzoeken die de advocaten maandag en dinsdag zullen doen.