Rechtbank handelsconflicten van start in Amsterdam

De Netherlands Commercial Court (NCC) buigt zich over zakelijke geschillen tussen ondernemingen, waarmee vaak grote financiële belangen zijn gemoeid. De procedures bij de NCC worden in het Engels gevoerd.



De rechtbank heeft onderdak gevonden in het paleis van justitie aan het IJdok in Amsterdam, waarin het gerechtshof in de hoofdstad is gevestigd. De NCC kent ook een instantie voor de behandeling van zaken in hoger beroep: de NCCA (Netherlands Commercial Court of Appeal).



De plannen voor een internationale rechtbank voor handelsconflicten zijn een aantal jaar geleden ontstaan. Volgens de Raad voor de Rechtspraak maakt de NCC Nederland juridisch en economisch aantrekkelijker voor grote ondernemingen. Nederland heeft internationaal op juridisch gebied een sterke positie en genoeg gespecialiseerde rechters.