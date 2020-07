Rechtbank gelast arrestatie Erxinio Luntungan voor doodschieten Orpheo Gefferie

Erxinio Luntungan. Beeld Politie.

Justitie is al sinds de schietpartij naar Luntungan op zoek en heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar zijn verblijfplaats.

Medeverdachte Darnell T. (22) blijft ook een jaar na zijn arrestatie in de cel, omdat hij Luntungan het vuurwapen zou hebben aangegeven vier seconden voordat die Gefferie doodschoot in een ruzie bij de parkeerautomaat.

Dat is de uitkomst van weer een inleidende zitting in de veelbesproken zaak dinsdagmiddag in de Amsterdamse rechtbank.

Camerabeelden en getuigen

De zaak kan pas op zijn vroegst in januari 2021 worden behandeld, maar de rechters zien voldoende aanwijzingen dat T. het vuurwapen voor de schutter uit een auto haalde om hem daarvoor in voorlopige hechtenis te houden. Hij beroept zich nog altijd op zijn zwijgrecht.

Zijn advocaat Gerald Roethof had uit het dossier screenshots geselecteerd van bewakingsbeelden uit de garage waarop ‘twaalf momenten’ te zien zijn ‘waarop Luntungan in theorie het wapen ook van een ander kan hebben gekregen’. In de parkeergarage waren tal van jonge mannen aanwezig ‘met justitiële contacten’, zo memoreerde de raadsman.

Bekende criminelen uit Zuidoost

Onder hen waren meerdere bekende criminelen uit Amsterdam-Zuidoost.

Justitie vindt dat de bewakingsbeelden en getuigenverklaringen heel sterk het beeld schetsen dat de nog altijd zwijgende T. het wapen ophaalde uit de auto, in zijn broekband stopte en aan Luntungan overdroeg.

De rechtbank liet dinsdagmiddag weten er ‘niet gelukkig mee te zijn’ dat de zaak pas in januari 2021 kan worden behandeld, maar dat is geen reden T. vrij te laten.