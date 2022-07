Rechtbank doet uitspraak in bestuurscrisis As-Siddieqscholen: einde machtsstrijd mogelijk in zicht

Basisschool As-Siddieq, Amsterdam Noord. Beeld anp

Het bestuur viel vorig jaar in twee kampen uiteen, die beide claimden de enige rechtmatige bestuurders te zijn en elkaar om de oren sloegen met schorsingen en beschuldigingen van intimidatie. Sindsdien is geen sprake meer van fatsoenlijke besluitvorming.

Een bijna onmogelijke situatie voor de directies van de drie As-Siddieqscholen – Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord –, concludeerde de inspectie eerder dit jaar. In totaal gaat het om zo’n 1250 leerlingen en 200 werknemers.

Beide partijen schuld

In de rechtszaak bracht het kamp onder leiding van Ercan Kaya een verklaring in van de drie schooldirecteuren, die betoogden dat hij wordt gezien als het bevoegd gezag met wie zo goed mogelijk wordt samengewerkt. De rechtbank heeft Kaya nu ter zijde geschoven. Volgens de beschikking van de rechters hebben beide partijen schuld aan de ontstane situatie.

De zaak draaide ook om door de Onderwijsinspectie gesignaleerde belangenverstrengeling bij bestuursvoorzitter Deghedy en een medestander, die ook betrokken zijn bij weekendscholen die koranlessen geven in de As-Siddieqgebouwen.

De rechtbank vertrouwt erop dat zij de aanwijzingen van de inspectie opvolgen en hun nevenfuncties neerleggen, zoals ze op de rechtszitting eind mei hebben beloofd. Onduidelijk is of Kaya in hoger beroep gaat. Volgens ingewijden heeft een van de schooldirecteuren zich ziek gemeld.

Geen strategisch beleidsplan

De bestuurlijke ruzies bemoeilijkten de afgelopen periode het opstellen van begrotingen en jaarverslagen. Ook ontbrak een strategisch beleidsplan en was het voor directieleden onduidelijk bij wie ze terecht konden voor een bestuurlijke handtekening onder besluiten. De medezeggenschapsraad kwam ook stil te liggen door de bestuurscrisis.