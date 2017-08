Rechtbank bezoekt Scheepvaart voor proces fatale schietpartij

Laachir werd neergeschoten bij een bar in een hoek van de binnenplaats - waaromheen een nauwe omloop is. Het gaat om de hoek rechts van de entree. Hij stierf ter plaatse. Op camerabeelden is wel te zien dat de donkere schutter wegloopt, maar die is niet te herkennen.



Niets nagespeeld

Rond de plek van de schietpartij staan lage kasten op wielen. Anders dan bij een reconstructie het geval zou zijn, is de scène niet nagebouwd en wordt niets nagespeeld. Wel is een beveiliger aanwezig om de rechters te duiden waar en hoe het incident zich heeft ontrold. Het gaat niet om de beveiliger die als cruciale getuige in de zaak optreedt.



Media worden op verzoek van het museum geweerd. Verdachte Surailie I. is evenmin aanwezig.