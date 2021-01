Rechtbank Amsterdam vroeger dicht uit vrees voor rellen

Beeld ANP

Onder de titel ‘The Purge’ (de overval) roept een onbekende op tussen 19.00 en 20.00 uur te verzamelen ‘achter station Zuid’ om van daaruit naar de rechtbank te gaan. ‘Neem benzine, vuurwerk, kraaienpoten en alles mee.’

Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt de vervroegde sluiting uit vrees voor ongeregeldheden.

Tijdig leeg

“We hebben dat besloten in nauwe samenspraak met de politie, vanwege die berichten op sociale media. Alle zittingen zullen voor zes uur worden afgebroken zodat het gebouw tijdig leeg kan zijn. We varen op de informatie van de politie, maar hopen natuurlijk dat niets gebeurt.”

Voetbalclub Swift even verderop aan het Olympiaplein in Zuid staakt vanaf 18 uur alle trainingen (voor de jeugd) vanwege de dreiging.

Meer oproepen tot rellen

Overigens gaan over bijvoorbeeld Telegram opnieuw verscheidene oproepen tot rellen, evenals dinsdag. Toen waren uiteindelijk alleen in Osdorp enige tijd ongeregeldheden en arrestaties.

Zo circuleert een oproep naar het politiebureau Amsterdam-Boven-IJ aan de Rode Kruisstraat in Noord te komen – beter bekend als Bureau Waddenweg. ‘Begin 19.00-20.00’. ‘Neem je vrienden mee en laat zien wie we zijn en wat we kunnen.’