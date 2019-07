Rechtbank acht Holleeder schuldig aan liquidaties

Willem Holleeder (61) is tot levenslang veroordeeld als opdrachtgever in een reeks liquidaties. Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, houdt je in dit blog op de hoogte.

- Holleeder stond terecht als opdrachtgever van 5 liquidaties, waarbij 6 doden vielen, en een mislukte moordpoging.

- Zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog hebben tegen hem getuigd, net als twee kroongetuigen.

- Het OM had ook levenslang geëist.