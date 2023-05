Rechercheurs waarschuwen jeugdige Ajaxspelers voor gevaren van het criminele milieu: ‘Je kunt voor je leven besmet raken’

Met ‘vaderlijke gesprekken’ waarschuwen twee veteranen van de Amsterdamse recherche jeugdige Ajaxspelers voor de verlokkingen en gevaren van het criminele milieu. Voor sommige jonge spelers is de onderwereld heel dichtbij. ‘Moeilijk om afstand te nemen van jeugdvrienden.’

De in 2018 geliquideerde Amsterdamse crimineel ‘Boeloeloe’, uit De Pijp, was in 2015 al eens op politiebureau Ferdinand Bolstraat ontboden omdat zijn leven gevaar liep. Na het gesprek waarin rechercheurs hem hadden gewaarschuwd, vertrok hij in een sportieve Mercedes. Een leaseauto. Toenmalig rechercheur Arno van Leeuwen trok het kenteken na en zag dat de auto op naam stond van een jeugdspeler van Ajax die ook in De Pijp woonde.

Van Leeuwen zocht contact met de veiligheidscoördinator van Ajax en hoorde dat er al meer problemen waren, waardoor het contract van de speler toch al niet zou worden verlengd.

Hij trok ook maar eens wat andere Mercedessen na die Ajax voor spelers had geleased. In een ervan bleek de zoon van de in 2014 geliquideerde beroepscrimineel Gwenette Martha te rijden. Weer een andere Ajacied had ‘zijn’ huurauto uitgeleend aan een vriend die in de Amsterdamse binnenstad ruzie had gekregen, waarna de auto onder vuur was genomen in Zuidoost. De kogels die vanaf de achterkant waren ingeslagen, waren in de rugleuning van de bestuurdersstoel blijven steken. De chauffeur had geluk gehad. Nu was dat die vriend, maar het had ook die Ajaxspeler kunnen zijn.

De inmiddels gepensioneerde Van Leeuwen en Bob Schagen, nog zo’n zeer ervaren icoon van de Amsterdamse recherche, gebruiken de foto’s van de beschoten auto nog altijd in de presentaties die zij inmiddels elk jaar geven aan vooral de jeugdspelers van Ajax. Zo’n beschoten auto is een heel heftig voorbeeld, maar de politiemannen wijzen er vooral op hoe heel verschillende, ogenschijnlijk onschuldige contacten met foute jongens grote gevolgen kunnen hebben.

De plofkiptheorie

In hun gesprekken leggen Schagen en Van Leeuwen hun jonge toehoorders een dilemma voor: stel, je hebt een Rolex gekocht voor 50.000 euro en een vriend komt naar je toe en zegt: ‘Ik koop ’m van je voor 75.000, maar wel cash.’

“Altijd zijn er wel jongens die zeggen: makkelijk verdiend,” zegt Schagen. Hij lacht een beetje meewarig. “Dan vertel ik ze dat het echt is gebeurd. Dat de jongen die het horloge kocht, later gepakt is in een drugszaak. Dat hij bij ons verklaarde dat hij zijn Rolex van een voetballer had gekocht. Dan zeg ik: besef je wel dat je bij dit soort dingen indirect meewerkt aan witwassen?”

De ‘plofkiptheorie’, noemt Schagen zijn werkwijze. “Als jij kip wil gaan eten en ik heb jou daarvoor verteld dat het een plofkip is die heel erg heeft geleden, denk je daaraan als je een hap neemt. Zo werkt het ook met deze gesprekken. De jongens met wie we hebben gesproken, kunnen nooit meer zeggen: ‘Ik wist het niet.’”

Schagen heeft inmiddels al een stuk of tien sessies met jeugdige voetballers achter de rug. Niet alleen met Ajacieden, inmiddels hebben ook spelers van Telstar en trainers van de KNVB een presentatie gekregen over de valkuilen die tegenwoordig onlosmakelijk horen bij een bestaan als profvoetballer. Overigens bloedt het contact soms dood in de vluchtige voetbalwereld waarin niet alleen de spelers, maar ook de bestuurders elkaar snel opvolgen en niet iedereen het belang van voorlichting over criminele dreiging scherp ziet.

Toch is het belang evident. “Deze jongens hebben op jonge leeftijd soms al veel geld en een mooie auto, maar zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze in een glazen huisje zitten,” aldus Schagen. “Iedereen kijkt naar ze, iedereen wil wat van ze en iedereen let op ze. Wij zijn er ook niet om ze te veroordelen. Pubers mogen fouten maken. We wijzen ze op de risico’s, punt.”

Verkeerde vrienden

Van Leeuwen, die naar aanleiding van de bevindingen rond de uitgeleende Mercedessen aan de basis stond van de periodieke gesprekken bij Ajax: “We zijn in overleg met Ajax inmiddels steeds jongere spelers gaan voorlichten, uit de jeugdselecties. Weten wat de risico’s zijn van verkeerde vrienden of contacten hoort bij je opleiding tot profvoetballer. Die jongens worden heel intensief begeleid met school, huiswerk, diëten, maar dit onderdeel was vroeger onderbelicht, terwijl sommige jongens in dezelfde buurten zijn opgegroeid als criminelen. Het is moeilijk afstand te nemen van je jeugdvrienden.”

Hoewel het leven van een aspirant-profvoetballer voor velen een droom lijkt, gebeurt in de levens van de voetballers alles wat in de rest van de maatschappij ook gebeurt, benadrukt Van Leeuwen. “Je ziet alles in de voetballerij terug, net zoals binnen de politie en de journalistiek; ik had ooit een collega die een overval pleegde. Je ziet nu overal kwesties omtrent grensoverschrijdend gedrag. Nou, als de jeugd massaal aan het lachgas gaat, zou het raar zijn als niemand binnen de profclubs gebruikt.”

Inderdaad zijn er de laatste jaren serieuze incidenten geweest waarin ook bekende profvoetballers aan het lachgas gingen, of aan andere drugs.

Overigens kunnen de rechercheurs nooit privacygevoelige politie-informatie met Ajax of de spelers delen, maar daarvan zijn alle partijen zich bewust.

Onderwereldentourage

Spelers die zich tot innig contact met criminelen laten verleiden, zijn zeker niet iets van de laatste jaren, en uiteraard evenmin aan Ajax voorbehouden. In de jaren negentig werd de gewezen eerste-elftalspeler van Ajax Ton B. veroordeeld in een grote wapenzaak waarin de toen al heel bekende Amsterdamse beroepscrimineel Mink Kok de hoofdverdachte was. Een andere gewezen Ajacied werd in 2015 en 2018 doelwit van verschillende aanslagen met granaten, volgens de politie waarschijnlijk omdat hij in een crimineel conflict werd afgeperst.

De hoofdstedelijke recherche signaleerde een wereldberoemde oud-voetbalprof meermaals te midden van een onderwereldentourage aan viptafels op vechtsportgala’s. Criminelen uit de Amsterdamse Diamantbuurt reden rond in de Porsche van een (andere) Amsterdamse prof, die ook het Nederlands elftal haalde. De auto zat inmiddels vol kogelgaten.

In 2019 werd oud-voetbalprof Kelvin Maynard geliquideerd in zijn auto in Amsterdam-Zuidoost – volgens justitie uit wraak voor de diefstal van 400 kilo cocaïne door een groep waaraan hij is gelinkt. Die groep heeft nauwe banden met de beruchte rapformatie Zone6 uit Holendrecht, die volgens justitie betrokken is bij grootschalige drugstransporten. Een door een Ajaxspeler uitgeleende sportwagen dook op in een clip van Zone6.



Berucht is de schietpartij tijdens het drukbezochte dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum in 2013. Aan twee viptafels zaten criminelen uit twee rivaliserende kampen in een onderwereldvete die sinds 2012 al vele levens had gekost van vooral Amsterdamse criminelen. Aan beide tafels zaten óók (gewezen) topvoetballers. Een crimineel uit de ene groep schoot een crimineel uit de andere groep tijdens het feest dood, waarna het evenement eindigde in chaos en paniek. Schagen en Van Leeuwen zagen twee weken na de schietpartij op televisie hoe één van de aan de viptafels aanwezige voetballers zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal, in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Indonesië.

Ook de afgelopen jaren haalden geregeld profvoetballers het nieuws die dicht lijken aan te schuren tegen het criminele milieu. Zo raakte Mohamed Ihattaren uit Utrecht via liefdesperikelen verzeild in een hoogoplopend conflict. Hij zocht bescherming van oude vrienden, zware jongens in het Utrechtse drugsmilieu. Na PSV moest hij ook Ajax verlaten omdat hij te ver was afgegleden.

Quincy Promes

Het ging ook helemaal mis met Quincy Promes. Hij wordt door justitie gezien als investeerder in een grote partij binnengesmokkelde cocaïne. Zijn telefoon werd in een onderzoek naar die drugshandel afgetapt en zo hoorde de politie hoe hij bekende een neef van hem te hebben neergestoken tijdens een ruzie op een familiefeest. In de strafzaak over de steekpartij heeft het Openbaar Ministerie inmiddels twee jaar gevangenisstraf geëist.

Promes was gewaarschuwd. Schagen en Van Leeuwen zaten tot twee keer toe met hem om de tafel. De eerste keer was het nadat hij gezien was met de voorman van rapgroep Zone6. Een riskant contact, aldus de recherche, vanwege de vermoede banden met de internationale cocaïnehandel. Die voorman van Zone6 zit nu weer in de cel vanwege een gewelddadige ontvoering. De tweede keer ging het over Promes’ vriendschap met een halfbroer van gangsterrapper ­Jason L., die voor een liquidatie tot achttien jaar cel is veroordeeld.

De zaak Promes is in sommige opzichten een exces, maar onderstreept wel het beeld van Schagen en Van Leeuwen dat sommige voetballers (te) dicht tegen het criminele milieu aan schuren. “We hebben weleens een voetballer gehad die een transfer had gemaakt naar het buitenland,” vertelt Schagen. “Hij had zijn huis via via verhuurd. Dat huis werd een crimineel broeinest. Er heeft nog iemand gewoond die later doodgeschoten is. Uiteindelijk stond die voetballer zelf een wietplantage uit te ruimen. Je kunt voor je leven besmet raken door criminele contacten.”

Rolmodel en influencer

Op sportpark De Toekomst traint de jeugd van Ajax. Er trainen ruim driehonderd jongens en meisjes, van de allerjongsten tot degenen die binnenkort hun opwachting maken in het eerste elftal. Naast de trainingsvelden staat een gebouw met meerdere schoollokalen. Hier krijgen pupillen les en begeleiding. “Wij voelen voor deze kinderen een verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen sport,” zegt Oscar Alkemade, hoofd van de afdeling studie annex maatschappelijke begeleiding van Ajax. “Veel kinderen halen het eerste elftal niet. Dus vinden we het niet verantwoord als ze alleen voor voetbal gaan. We proberen er ook voor te zorgen dat ze, als hun voetbalcarrière anders loopt dan gehoopt, opties hebben. De sociaal-maatschappelijke kant is wat dat betreft wel belangrijker geworden.”

Op De Toekomst trainen jongeren uit alle lagen van de maatschappij. Van sommigen is de thuissituatie stabiel, van anderen totaal niet. “De scouts proberen het wel in te schatten, maar we weten niet altijd precies hoe het thuis zit,” erkent Alkemade. Hij juicht de gesprekken met de Amsterdamse politie toe. “Als ze doorbreken, zijn ze topsporter, rolmodel en influencer, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Ook als ze niet doorbreken is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van de gevaren.” Ook gokken is een valkuil, zeker ook als het kan uitmonden in matchfixing.

Zowel Ajax als rechercheurs Van Leeuwen en Schagen vinden het dan ook van groot belang dat de periodieke voorlichting aan jonge spelers doorgaat. Langzaamaan is het wel tijd dat jongere rechercheurs van de Amsterdamse politie het stokje overnemen. Van Leeuwen: “Zelf ben ik al met pensioen en Bob blijft ook niet al te lang meer in dienst. Als zestigers moeten we eigenlijk worden opgevolgd door jongere politiemensen die meer aansluiting met de jeugd hebben. Laatst merkte een speler uit het eerste van Ajax al tegen me op: ‘U bent toch met pensioen?’”



Eventuele opvolgers moeten overigens zelf ook beseffen dat ze absoluut integer moeten opereren. Van Leeuwen: “Wij doen dit gratis en voor niets. Geen selfies, geen kaartjes voor wedstrijden aannemen. Alles moet zuiver blijven.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: