Rechercheurs stuurden dreigementen om daders in moordzaak Serday Ay te vinden

Het leger zoekt een wapen dat is gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay in oktober bij Hoekenes in Osdorp, in de buurt van Osdorper Ban. Beeld Nosh Neneh

Serdar Ay werd op 20 oktober 2020 met zeker twee wapens onder vuur genomen vlakbij zijn huis in Osdorp. Hij stierf in het ziekenhuis.

De moord was vrijwel zeker een blunder van een dadergroep die een Amsterdamse dertiger van Marokkaanse komaf wilde liquideren die al van jongs af aan actief is in de onderwereld. Serdar Ay reed in de zwarte Volkswagen Polo van de crimineel, die hij had geleend om eten te halen.

De politie heeft vooralsnog twee verdachten gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Ay. De eerste verdachte kwam woensdag aan bod tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank: de in Sierra Leone geboren Dominique K. (26) uit Lijnden, ‘Do’ voor intimi.

Peilbaken

Hij heeft volgens justitie een kleine week voor de moordaanslag een peilbaken geplakt onder de auto van het criminele doelwit. De schutters moeten de auto via de zender nauwgezet hebben kunnen volgen, want Ay werd in die auto doodgeschoten, 19 seconden nadat hij was gearriveerd op Vreedenhaven. De verdachte en zijn vermoedelijke handlanger Amir M. hadden dat baken op 9 oktober gekocht in een spyshop in Weesp.

Door dat baken te regelen en te plakken speelden ‘Do’ K. en Amir M. volgens justitie ‘een allesbepalende rol’ bij de moord.

Op 5 januari 2021 observeerde de recherche de twee toen ze terugkwamen uit Egypte; ze hadden ondergedoken gezeten in het land van M.’s familie. Kennelijk waren op Schiphol een camera en afluisterapparatuur geplaatst bij de bagageband. Toen het duo daar even na half 5 ’s nachts arriveerde, appte een rechercheur anoniem een schermafbeelding naar K. Hierop stond een bericht van de website ‘crimesite.nl’ over de moord op Serdar Ay. Daarna: ‘Het heeft geen zin je te verstoppen, kankerhond’.

Dominique K. schrok duidelijk en besprak met zijn vriend of hij ‘naar de scotoe (politie) moest gaan’. M. peinsde dat ze ‘nooit hadden moeten terugkomen’ uit Egypte.

Undercoveragenten

In maart benaderden twee undercoveragenten de broer van Amir M. in Amstelveen. “Je broertje en Do hebben het focking verpest,” zouden ze de broer hebben gezegd. Ze spraken van ‘kankeramateurs’. De broer zei van niets te weten. Of de actie verdere gevolgen heeft gehad, bleef woensdag in de rechtbank onduidelijk.

‘Do’ K. is in maart gearresteerd in de cel, waar hij al vast zat voor een overval in Alphen aan den Rijn.

Hij kreeg enkele jaren geleden een taakstraf van 80 uur voor het slaan, bedreigen en in de mond spugen van agenten die hem hadden aangehouden vanwege heel hard rijden over de Pieter Calandlaan, ook in Nieuw-West. K.’s advocaat Amanda Nohl benadrukt dat haar cliënt uiteindelijk met een alternatief scenario zal komen dat hem vrijpleit.

Andere hoek

Bovendien, stelt ze: áls hij dat baken onder de auto heeft aangebracht, wil dat niet zeggen dat hij wist dat hij daarmee een liquidatie zou faciliteren. “Plakken is nog niet weten.” Het OM moet de daders volgens haar ‘in een andere hoek zoeken’ en Amir M. ‘probeert’ haar cliënt ‘de schuld in de schoenen te schuiven’.

De reacties op de Whatsappberichten van de recherche bewijzen volgens haar niets. “Wie schrikt daar nou niet van, als je vanuit het niets vanaf een wildvreemd nummer wordt bedreigd? Volkomen logisch.” Dat de broer van Amir K. niets zei te weten van de liquidatie, vindt raadsvrouw Nohl ‘ontlastend’.

De rechtbank houdt K. in de cel. Op 23 september is een nieuwe zitting.