Recherche: verwarde Mustapha T. heeft Paolo Moroni doodgestoken na seks en drugs

Paolo Moroni, die volgens de recherche in de ochtend van 25 januari werd doodgestoken. Beeld prive archief

Moroni werd op 27 januari doodgestoken aangetroffen in zijn nieuwbouwappartement aan de VOC-kade, nadat naasten alarm hadden geslagen omdat ze geen contact met hem konden krijgen. Hij had steekwonden in zijn hals, borstkas, buik en rug.

Bloedsporen

In zijn woning zaten vele bloedsporen en op meerdere plekken zaten ‘mengprofielen’ van dna van zowel Moroni als Mustapha T. – die al vaker voor geweld is veroordeeld en een verleden heeft van zware psychiatrische problemen. Ook op de broek van Moroni zat bloed van T. Justitie is ervan overtuigd dat hij het slachtoffer heeft vermoord.

Dat deed hij, gezien de aangetroffen sporen, waarschijnlijk nadat ze samen drugs hadden gebruikt en seks hadden gehad. Buren hebben in de nacht van 24 op 25 januari ‘geluiden gehoord die wijzen op seks’ en vervolgens geschreeuw: “Let me out” of “Get me out”. In de nacht van 23 op 24 januari hadden de twee een kamer gehuurd in een hotel in de buurt. Om de penis van de gedode Moroni zat een cockring, om zijn linkerpols een deel van een condoom. Op buisjes die worden gebruikt om cocaïne te snuiven zat dna van beide mannen.

De recherche gaat er vanuit dat Moroni in de ochtend van 25 januari is doodgestoken door T., en dat die later Moroni’s lichaam over de vloer van het appartement heeft versleept. Die dag reisde T. naar zijn moeder in Rotterdam, waar hij al enkele minuten na aankomst zijn zus belde om te zeggen dat hij iemand had vermoord – nog voordat Moroni dood was aangetroffen. Nu zegt T. dat hij zijn zus zei dat ‘iemand was vermoord’, dus niet dat hij dat had gedaan.

Bouwvakker

Hij zegt dat hij bij Moroni was, bij wie hij vaker verbleef, toen een bouwvakker aanbelde. Die zou ruzie hebben gemaakt en een mes hebben getrokken. T. zegt dat mes te hebben willen afpakken – als verklaring voor verwondingen aan zijn handen. Hij zegt dat Moroni hem vroeg geld te pinnen in een supermarkt in Amsterdam-Oost. In Park Frankendael zou hij nog iemand hebben aangesproken, waarna hij naar een station is gefietst en de trein naar Rotterdam nam.

Mustapha T. was pas kort vrij, na een psychiatrische dwangopname. In de dagen na de moord kwam hij ‘druk en onvoorspelbaar’ over. In de avond van 28 januari arresteerde de politie hem in de woning van zijn moeder. Hij droeg alleen een boxershort. De kleding die hij droeg toen hij van Amsterdam naar Rotterdam kwam had hij, blijkens camerabeelden, waarschijnlijk weggegooid in een vuilcontainer bij het huis van zijn moeder. Die was echter al geleegd toen de politie die wilde doorzoeken.

De officier van justitie benadrukte donderdagmorgen op een inleidende zitting in T.’s strafzaak dat hij eerder is veroordeeld voor geweld en dat er ‘forse aanwijzingen zijn voor psychische problemen en verdovendemiddelengebruik’.

Zijn advocaat Charmaine Purperhart stelde dat T. ‘nadrukkelijk ontkent’ dat hij Moroni heeft doodgestoken. De mengsporen van dna van hem en van Moroni kunnen ook op een andere manieren terecht zijn gekomen op het deurkozijn van de slaapkamer, het deurkozijn van het toilet en de broek van Moroni. “Het hoeft ook geen bloed te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld huidcellen betreffen.”

‘Seksuele relatie’

Haar cliënt kwam vaker bij Moroni en verbleef ook nu alweer dagen bij hem. “Gezien de seksuele relatie van mijn cliënt en het slachtoffer is dat dna op diens broek niet gek. Mijn cliënt droeg ook wel vaker kleding van Moroni.” De advocaat benadrukte dat T. op de dag van het gebeurde ‘psychotisch leek’ en ‘hartje winter op zijn sokken liep zonder jas, die hij had uitgedaan omdat er een zender in zou zitten die piepte’.

Zelf wilde T. (geruite capuchontrui en grijze spijkerbroek) geen gebruik maken van de gelegenheid als laatste iets te zeggen. De rechtbank ziet voldoende aanwijzingen voor T.’s betrokkenheid bij Moroni’s dood om hem in de cel te houden, en vindt zijn verhaal over de bouwvakker vooralsnog onvoldoende geloofwaardig.

Het wachten is nog op de ‘triple-rapportage’ van de psychiater, psycholoog en milieu-onderzoeker die T.’s geestesvermogens beoordelen. Vooral om die reden is het nog onduidelijk wanneer de strafzaak inhoudelijk kan worden behandeld.