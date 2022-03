Recherche probeert na 15 jaar alsnog te achterhalen hoe scholiere Cassandra van Schaijk omkwam in Almere

Cassandra van Schaijk kwam 15 jaar geleden om het leven onder nooit opgehelderde omstandigheden. De politie probeert de zaak in een uiterste poging op te lossen. Beeld Politie

De scholiere was in de nacht van 23 op 24 maart 2007 met een vriend en vriendin naar het hardcorefeest Underworld geweest in de club Eindelijk aan het Festivalplein in Almere-Stad, maar was alleen overgebleven nadat een portier de vriend en vriendin de zaak uit had gezet na een ruzie. Ze had gedronken en drugs gebruikt, maar was niet totaal van de wereld.

Laatste bus gemist

Ze miste even na half vier de laatste nachtbus. Volgens een getuige liepen bij de bushalte twee mannen rond die vroegen of iemand een taxi nodig had. Cassandra ging volgens een vrouw met ze mee, waarna ze onder onduidelijke omstandigheden is omgekomen. De dag na haar verdwijning werden pamfletten met haar foto verspreid en ontketende de politie en Cassandra’s familie een mediaoffensief dat lang aanhield, maar niemand meldde wat met haar is gebeurd.

Op 14 april zag een visser in een motorbootje haar lichaam drijven. Haar kleding was nog intact en ze had geen verwondingen, wat een zedendelict minder waarschijnlijk maakt. Haar rugzak had ze nog om en haar handtasje zat onder haar jas, maar haar make-uptasje lag vreemd genoeg een heel eind verderop.

Leider Folkert van Dekken van het rechercheteam dat haar dood nog altijd onderzoekt, doet 15 jaar na haar verdwijning een uiterste poging de ‘cold case’ op te helderen.

Snorders

Hij spreekt daarbij met name de Surinaamse gemeenschap aan. Hij kent die goed na grote onderzoeken naar bijvoorbeeld de liquidaties van de in 2012 in een rioolput in Almere gevonden René Karamatali en diens criminele compagnon Brian Stein, die kort daarop in Nieuw-Vennep werd aangetroffen in de achterbak van een auto. Ook zijn zaak tegen Sharied S. speelde zich af in Hindoestaanse kringen. Die ex-uitbater van café ’t Gat van Zuid in de Amsterdamse Waalstraat kreeg 20 jaar voor het opzettelijk laten verdrinken van zijn vriendin Aradhana Nazir (29) in de Surinamerivier in Paramaribo in 2015.

“Getuigen hebben Cassandra zien meegaan met twee mannen die ze omschrijven als ‘Surinamers’ of ‘Hindoestanen’, in elk geval mannen met een kleur,” zegt Van Dekken. Ze leken snorders, illegale taxichauffeurs. “Ik vraag daarom met klem vooral ook de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap te kijken naar de laatste beelden waarop Cassandra is te zien.” Die beelden staan online.

Het onderzoek naar de verdwijning en dood van de scholiere is volgens onderzoeksleider Van Dekken nooit gesloten. “We hopen nog steeds deze zaak op te lossen. Ook als mensen denken het verhaal te kennen, maar bang zijn niet te worden geloofd of wat dan ook, vraag ik: kom naar de politie.”

Voor de gouden tip die leidt naar de dader(s) van een eventueel misdrijf dat Cassandra van Schaijk noodlottig is geworden, heeft de hoofdofficier van justitie 15.000 euro uitgeloofd, zo is te lezen op de Cold Case Kalender van de politie.