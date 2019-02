Recherche onderzoekt bekladdingen ADO-supporters

De supporters brachten vorige week op verschillende plekken in Amsterdam en Diemen gele en groene verf en antisemtische leuzen aan. Onder andere het monument De Dokwerker en café Betondorp moesten het ontgelden.



De actie gebeurde in aanloop naar de beladen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De supporters van ADO lieten weten dat iedereen mocht komen, maar niemand welkom was. Daarmee doelde de groep op de demonstratie die Ajaxsupporters afgelopen zondag in Den Haag wilden houden.



Uiteindelijk demonstreerden tientallen Ajax-supporters zondag tegen het feit dat ze niet welkom zijn bij uitwedstrijd met ADO Den Haag.



Camerabeelden

Een onderzoeksteam, bestaande uit rechercheurs uit alle delen van Amsterdam, gaat nu onderzoek doen naar de bekladdingen. De politie zoekt mensen die camerabeelden hebben, deze kunnen helpen bij het opsporen van de daders.



Direct na de actie van de ADO supporters werd door de landelijke en gemeentelijke politiek met afschuw gereageerd op de bekladdingen. Burgemeester Femke Halsema deed aangifte van de actie. De gemeenteraad noemde de actie 'misselijkmakend' in een gezamenlijk statement.



Demonstratie

Ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke sprak van een 'afschuwelijke actie'. Ze liet de demonstratie in Den Haag gewoon doorgaan. 'Demonstreren is een grondrecht, hoe ongemakkelijk de boodschap van de demonstranten voor anderen ook kan zijn,' liet ze weten.



Als reactie op de bekladdingen van de supporters legden ADO Den Haag en Ajax, samen met de KNVB, afgelopen maandag een krans bij de Dokwerker tijdens de herdenking van de Februaristaking.