Recherche had auto schutters Vechtstraat al op het oog

Burgemeester Halsema kwam de dag na de schietpartijen polshoogte nemen in de Vechtstraat en stelde cameratoezicht in. Beeld Hanneloes Pen

Die auto, een donkere gestolen Renault Mégane, stond in de nacht van de schietpartij om de hoek in de Uithoornstraat. De daders vluchtten in een andere auto. Het staat inmiddels vast dat de kalasjnikov inderdaad het wapen is waarmee het huis in de Vechtstraat is beschoten.

Dat bleek vrijdagmorgen tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de kort na de nachtelijke schietpartij gearresteerde Damian L. (21) en Denver B. (20) – van wie de eerste vanwege een verkoudheid afwezig was en de tweede werd verhoord via een videoverbinding.

Beide verdachten zeggen dat ze de kalasjnikov nooit in handen hebben gehad. Denver B. heeft een uitvoerige verklaring afgelegd waarin hij stelt dat er nog een derde man was, ene ‘AS’. Hij benadrukte dat hij noch Denver L. dreadlocks hadden, terwijl getuigen spreken van een schutter met vlechten.

Justin Z. raakte door de nachtelijke schietpartij gewond, maar overleefde de schoten.

Onbekend onderzoek

In wat voor onderzoek de recherche al een observatiecamera op de Renault Mégane had gericht, die toen in Kadoelen in Amsterdam-Noord stond geparkeerd, wil justitie nog niet prijsgeven. Op beelden die met de observatiecamera zijn gemaakt in Noord, zijn mannen te zien. Het is niet bekend of zij op de verdachten van het schieten in de Vechtstraat lijken.

Het huidige strafdossier bevat geen link naar de schietpartij waarbij rapper Danzel S., ‘Bigidagoe’, uit Amsterdam-Holendrecht de middagdag tevoren in de Vechtstraat was neerschoten – hetgeen ook hij overleefde.

Of politie en justitie eventuele informatie over een verband bewust achterhouden óf geen verband zien, is nog onduidelijk.

Getuigenverklaringen lopen uiteen

Denver B. werd op de dag na de nachtelijke beschieting van de woning aangehouden in Leeuwarden, Damian L. werd gearresteerd in Amsterdam-West.

Opmerkelijk veel getuigen hebben iets van de schietpartij of de vluchtende mannen gezien, maar hun verklaringen lopen volgens de advocaten van de verdachten uiteen. De raadslieden zien nog meer mogelijke betrokkenen aan de hand van die verklaringen.

Op 11 januari 2021 is er een nieuwe inleidende zitting. Daarna zal de zaak inhoudelijk worden behandeld. Het Nederlands Forensisch Instituut doet nog onderzoek naar sporen die op en rond de plaats van de schietpartij en in de Renault zijn gevonden.