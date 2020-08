Recent door Ziyech geopende kapperszaak opnieuw belaagd, ditmaal beschoten

Kogelgaten in de ruit van de kapperszaak. Beeld Het Parool

Een nacht eerder was de zaak doelwit van een explosie. Ook daar vielen geen gewonden bij. De twee daders zijn gevlucht. Over de toedracht van beide incidenten is nog weinig bekend. De kapperszaak is een maand geleden geopend door voetballer Hakim Ziyech (27) en wordt gerund door de Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah (28).

Het bedrijf staat op naam van Aziz’ vader Saïd Kallah (53), die in het verleden actief was in het criminele milieu. In 2009 werd hij onder bedreiging van vuurwapens uit een theehuis aan de Eerste Hugo de Grootstraat ontvoerd, door een groep gemaskerde mannen.

Saïd Kallahs advocaat, Louis de Leon, kon vrijdagochtend nog niets zeggen over de explosie. “Dit is volstrekt nieuw voor mij. Ik heb geen enkel idee waarom dit is gebeurd. Ik kan er nu geen zinnig woord over zeggen.” Hakim Ziyech was niet bereikbaar voor commentaar.

Criminele milieu

Ziyech opende de kapperszaak een paar weken geleden voor zijn vriend Aziz Kallah. Van die opening staan foto’s op sociale media, waarop Ziyech en Kallah voor de met ballonnen versierde kapperszaak poseren.

In het criminele milieu gaan al jaren verhalen over problemen die Kallah zou hebben, ook vanwege de moord op een vriend van hem, oud-kickbokser Tarik el Idrissi in Noord. Politieonderzoek heeft dat nooit bevestigd. Ook werd Kallahs naam genoemd als doelwit bij een persoonsverwisseling in 2016, waarbij een Ghanese vriend van een buurvrouw van Kallah werd geliquideerd. Dat Kallah het doelwit was, is nooit hard gemaakt.

De beschoten kapperszaak. Beeld Het Parool