Recensie Pillows Maurits at the Park: nieuw hotel maakt het Oosterpark een stuk groter

JVV - Amsterdam - 2023-04-10 - Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park - Vogeltuin Beeld Jakob van Vliet

Het is niet voor iedereen onmiddellijk zichtbaar, maar het Oosterpark is sinds kort aanzienlijk uitgebreid. De noordkant, vroeger onverbiddelijk afgesloten met een hek omdat daarachter laboratoria lagen, is op een vloeiende manier bij het park betrokken. Dat is een winstpunt van het Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – hoeveel namen kun je verzinnen? – dat in februari de deuren opende. Als nu ook nog de hekken rondom het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) worden neergehaald, wordt de ruimte van het Oosterpark helemaal openbaar.

Onder de tuin van het Pillows Hotel is een parkeergarage voor hotelgasten en een kantoorvleugel plus bedrijfsrestaurant gebouwd. Voor dat laatste is de term kantine ongeschikt en zelfs een vloek, want dit is een verrassende, luxe entourage voor de pakweg 180 personeelsleden van het hotel.

Totale restauratie

De aanstichters van dit alles zijn om te beginnen Alex Mulder van de rijke investeringsfirma Amerborgh en architectenbureau Office Winhov, met Uri Gilad als leidend architect. Zijn voorstel om dit voormalige laboratorium totaal te restaureren en om te vormen tot een hotel met voorzieningen kreeg de goedkeuring van Amerborgh en Mulder.

Mulder is de drijvende kracht achter tal van cultureel-commerciële initiatieven, zoals de herontwikkeling van het Hem en de verbouwing van Felix Meritis. Gilad deed de verbouwing van het Trippenhuis, Hotel W, het Amstelstation en de V&D, waarvan de begane grond nog leegstaat. Er dient zich desondanks een gegadigde voor de exploitatie aan.

JVV - Amsterdam - 2023-04-08 - Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Beeld Jakob van Vliet

Robuuste balustrades

Het Laboratorium voor de Gezondheidsleer, het Ontleedkundig Laboratorium en het Zoölogisch Museum Amsterdam verlieten de gebouwen in het Oosterpark in 2014. De laboratoria zijn in 1908 en 1916 ontworpen door Jacobus Bernard Springer, wiens naam ook is verbonden aan de Stadsschouwburg. Van het oorspronkelijke interieur is bitter weinig bewaard gebleven. De universiteit had al veel gesloopt en een tijdelijk hostel heeft het gebouw geen goed gedaan. Wat gespaard is typeert de stijl van een eeuw geleden: statige, betegelde corridors, glas-in-loodramen en robuuste natuurstenen balustrades in het trappenhuis.

Om nou te zeggen dat het een indrukwekkend staaltje architectuur is: nee. De enige verdienste is dat de voormalige labs deel uitmaken van een negentiende eeuws rijtje aan de Mauritskade – Hotel Arena, het KIT en het hoofdkantoor van VanMoof. Springer liet een lab achter met een asymmetrische opzet, een vooruitstekende vleugel waarin het museum zat, een terugspringend middendeel voor de collegezaal (nu lobby) en aan de linkerkant (gezien vanaf het park) zalen voor onderzoek.

Het is dan ook een vondst van Office Winhov om die westelijke linkervleugel te voorzien van een nieuw kopgebouw met een gesinterde, Deense steen. De pui is bovendien in verschillende reliëfs gemetseld en afgerond met een terugwijkende topetage. Dit is de meest geliefde plek voor de hotelgasten die immers uitzicht hebben op het Oosterpark, met voor de deur een volière.

Kunstcollectie

Het Pillows Hotel heeft 88 luxueuze kamers en ruimtes voor private dining en vergaderzalen. Studio Linse, gevierd interieurarchitect, vulde de casco vertrekken in. Van hem is ook het interieur van restaurant Van Oost. Dat is gevestigd in het voormalige Zoölogisch Museum, met aan drie kanten uitzicht op het park en een prachtige houten kap als bekroning. De installaties voor luchtzuivering en verwarming zijn hier verstopt in een box boven de keuken. Misschien geen charmante oplossing, maar wel effectief: klachten over lawaaierige horeca zul je hier niet horen.

Bijzonder is dat Alex Mulder delen van zijn kunstcollectie in het hotel heeft opgehangen. Zo kun je zomaar een Rauschenberg passeren of een serie tekeningen van Klimt tegenkomen.

Vogeltuin

Ten slotte de tuin – in feite de toevoeging aan het Oosterpark. Hier hebben verschillende landschapsarchitecten zich uitgeleefd, onder wie Thijs de Zeeuw met de vogeltuin. De noordkant van het Oosterpark ligt hoger dan het park zelf, waardoor een slimme afwatering moest worden gecreëerd. Het voordeel van dat hoogteverschil is dat er zo lichtschachten in de tuin konden worden aangebracht die het restaurant en de kantoren ten goede komen.

Dan de hamvraag: zat Amsterdam nog te wachten op weer een hotel? Natuurlijk niet. Maar de gemeente had al jaren geleden een hotelvergunning plus uitbreiding van het park afgegeven. Amerborgh besloot in overleg met de architect een kleiner hotel te realiseren – daar profiteert het Oosterpark alleen maar van. Een win-winsituatie, heet zoiets.