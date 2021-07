Reacties vanuit de gemeenschap: ‘Slavernijexcuses zijn geen doel op zich, maar geven nieuwe tijd aan’

Jerry Afriyie. Beeld ANP

Jerry Afriyie, voorman van Kick Out Zwarte Piet

“Het is een moment waarvan je hoopt dat het komt en als het dan komt, denk je: is het echt gebeurd? Het is een belangrijk signaal en hoopvol statement naar een volledige erkenning door de Nederlandse staat.”

“Als je ziet wat voor rol Amsterdam heeft gespeeld in de geschiedenis kon het zeker niet uitblijven. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat we hier op deze plek ‘Zwarte Piet is racisme’ hebben gelanceerd. Daar kregen we toen nog helemaal geen gehoor voor. We werden zelfs hier uitgescholden. Om dan nu tien jaar later hier te zijn en dit te horen, dat geeft inspiratie om door te zetten. Dit is voor mij aanmoediging om door te gaan en te streven naar een gelijkwaardiger Nederland.”

ADHC Den Haag - Slavenregister - 26-06-2018: Barryl Biekman in het Nationale Archief over online gaan slavenregister. foto: Jacques Zorgman Beeld Jacques Zorgman

Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden

“Excuses is een tweerichtingsverkeer, anders dan een spijtbetuiging. Je biedt iemand excuses aan en de persoon aanvaardt het. Ik weet niet aan wie de burgemeester excuses heeft aangeboden. Aan de Surinaamse gemeenschap? Aan de gemeenschappen waar Amsterdam verantwoordelijk is geweest? Verwacht burgemeester Halsema nu dat we die excuses gaan aanvaarden?”

“Er moeten mensen zijn die die excuses gaan aanvaarden. Bijvoorbeeld de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Bijvoorbeeld in Suriname en overal waar Nederland slavernij heeft bedreven. En excuses doe je in een context van reparatory justice. Dat betekent dat je er ook een bepaalde consequentie aan moet verbinden.”

“Voor mij is het belangrijk dat er excuses komen van koning Willem-Alexander namens het kabinet. De afschaffing van slavernij is ondertekend door koning Willem III, dus het is ook een aangelegenheid van het koninklijk huis. Bovendien moeten die excuses worden aangeboden op het grondgebied waar die verwerpelijke slavernij heeft plaatsgevonden.”

“Voorlopig ben ik voorzitter van een landelijk platform slavernijverleden, die namens de stem van de voorouders spreekt. Ik zou graag op die excuses willen reageren, maar ze heeft mij niet gevraagd of ik die excuses aanvaard, toch?”

Roy Groenberg. Beeld Maarten Bezem

Roy Groenberg alias Kaikusi, veteraan van de stichting Eer en Herstel

“Ik ben heel positief. Excuses zijn geen doel op zich, ze geven een nieuwe tijd aan. Een tijdperk waarin mensen beter tot elkaar kunnen komen, beter met elkaar praten en dat is wat we nodig hebben.”

“Wat dat betreft complimentjes voor het stadsbestuur, zeker voor mevrouw Halsema. Ik denk dat het ook opluchtend werkt, vooral voor Afro-Caraïbische Amsterdammers. Jarenlang hebben mensen toch lopen schreeuwen om eerherstel en excuses en nu is het gekomen. Mensen zijn blij, ze voelen zich erkend, gerespecteerd en dat is heel belangrijk.”

“Ik ga mijn best doen om samen met de gemeente en de overige Amsterdammers om te kijken wat er verder nodig is om met elkaar een goed leven op te bouwen. Ik ga ook pleiten voor het herstellen van de stedenband Amsterdam – Paramaribo, in het kader van de excuses, van het nieuwe tijdperk, want zo noem ik dit.”

Mourad Taimounti. Beeld ANP

Mourad Taimounti, voorheen Denk, die als raadslid het initiatief nam voor de excuses

“Fantastisch. Toen ik 3,5 jaar geleden de gemeenteraad inkwam, had ik dit in het vizier. Ik heb er alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ik denk dat de stad Amsterdam dit verdient, dat de mensen dit verdienen en zeker de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Amsterdam is dé stad van de vrijheid, dus ik vind het een mooi moment. Het is alleen jammer dat het door corona zo kleinschalig wordt gedaan. Het had een groter moment moeten zijn.”

“Ik ben er heel dankbaar voor dat ik dit heb mogen bewerkstelligen, samen met mijn collega-raadsleden. Het was hard werken met veel politiek gelobby, onderhandelen, getouwtrek om een tekst op papier te zetten waar iedereen zich in kan vinden. En dat je de raad daarin ook kunt verbinden, dat is uniek en ik ben er ontzettend trots op, en ook dat Amsterdam de geschiedenis ingaat als de stad die haar excuses heeft aangeboden voor het verschrikkelijke slavernijverleden.”

Maria Reinders- Karg. Beeld Bastiaan Woudt

Maria Karg, directeur stichting Stil Verleden, die lespakketten over het slavernijverleden schreef

“Het is inderdaad nu wel tijd. Ik ben een mens van het eerste uur, ik heb gewerkt bij het Nationaal Instituut Slavernijverleden. Ik heb de verandering gezien. Eindelijk is die aandacht er.”

“Maar ik maak er wel een kanttekening bij. De slavernij in de oost moeten we niet vergeten. Dat moet samengaan, het moet geen tegenstelling zijn tussen oost en west of west en oost. Oost, die natuurlijk eerder was. Werk samen, dan ben ik een tevreden mens.”

“Het is goed dat excuses zijn gemaakt in Amsterdam. Als één schaap over de dam is, zegt men, volgen er meer. Amsterdam is als stad natuurlijk heel toonaangevend. Het is nu tijd.”

Frank Mansro. Beeld Sanne Zurne

Frank Mansro, die in zijn café Mansro in de Pijp elk jaar een eigen herdenking organiseert

“Het is goed dat ze dat gedaan heeft. Eindelijk moet er toch iets gaan gebeuren. Er zijn vreselijke dingen gebeurd in de tijd van de slavernij. Wij leven nu met elkaar en soms gaan dingen stroef, omdat er weggekeken wordt. Het is beter dat excuses geboden wordt, zodat we weer beter met elkaar door het leven kunnen gaan. Prima wat ze gedaan heeft.”

“Overal is het zo: als er iets gebeurt, als je iets doet met een ander, kunnen we door excuses weer bij elkaar komen en met elkaar gaan praten. Ik hoop dat dit zal leiden dat er iets landelijks gebeurt. Willem-Alexander heeft ook excuses gemaakt in Indonesië, Merkel heeft ook excuses gemaakt in Israel. Waarom wil Nederland geen excuses maken voor zo’n wreedheid die er tijdens de slavernij gebeurd is? Dat moet ook via het koningshuis komen en via de regering.”