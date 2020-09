Reacties politici: Heeft gemeente zwakke kades wel goed in beeld?

Bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal is een kademuur ingestort. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Grimburgwal, ter hoogte van het UvA-gebouw BG2, waar onder meer de opleiding kunstgeschiedenis is gevestigd, ligt op loopafstand van de Stopera. Daarom waren er kort na de ineenstorting van ongeveer 10 strekkende meter kademuur dinsdagmiddag direct al een aantal raadsleden aanwezig om poolshoogte te nemen. Ook verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma nam meteen een kijkje. “Dit kan ook op andere plekken in Amsterdam gebeuren,” zei ze onheilspellend.

Dat de ongeveer 600 kilometer kades en oevers in Amsterdam slecht onderhouden zijn, is de wethouder en de gemeenteraad al langer duidelijk. De hoofdvraag is nu; stond dit stuk, dat niet toegankelijk was voor doorgaand verkeer, reeds bekend als een risicolocatie, of komt de instorting als een volslagen verrassing? “Ik vraag mij af of de gemeente deze kade al in beeld had als zeer kwetsbaar,” zegt PvdA-raadslid Dennis Boutkan. “Als dat niet zo was, moeten we het onderzoek wellicht opschalen.”

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting: “Stond deze locatie op de risicolijst? Gelukkig lijken er geen gewonden te zijn gevallen, maar het jaagt wel angst aan. Wat als het op een drukke kade gebeurt?”

Verwaarloosd

In 2018 is door de Amsterdamse politiek een grote operatie gestart om de renovatie van de zwakke kademuren, oevers en bruggen ter hand te nemen, waar in 2019 bijna 300 miljoen euro voor werd gereserveerd. Het onderhoud is de afgelopen decennia verwaarloosd, onder meer omdat er domweg geen goed beheerssysteem voorhanden was waarin de staat van de bouwwerken werd bijgehouden.

Volgens het CDA is deze instorting een waarschuwing aan het adres van het stadsbestuur dat zij na de besluiten uit 2018 en 2019 niet mogen verslappen. Raadslid Diederik Boomsma: “Als deze plek niet op de lijst stond, heeft het stadsbestuur geen goed zicht op de zwakke plekken terwijl we nu al een aantal jaar bezig zijn.”

De afgelopen jaren zijn al vaker stukken gracht afgesloten voor autoverkeer, geredeneerd vanuit het idee dat zwakke kademuren niet verder belast moeten worden. SP-raadslid Tiers Bakker wil nu dat er snel op meer plekken zwaar verkeer geweerd wordt, om nieuwe instortingen te voorkomen.

Schijnoplossing

Maar dat is een schijnoplossing, waarschuwt Forum voor Democratie. De coalitiepartijen, die momenteel onderhandelen over de begroting van 2021, worden door raadslid Annabel Nanninga gewaarschuwd om geen greep te doen uit het renovatiefonds kades en bruggen. “De coalitie denkt te kunnen bezuinigen op het herstel door auto’s te weren. Dat is dus nonsens, aan deze kade rijden helemaal geen auto’s. Wij willen niet dat er eerst doden vallen, herstel moet snel, goed en zonder te beknibbelen”, zegt FvD-raadslid Annabel Nanninga.

Ook de VVD waarschuwt voor de verleiding om het herstelfonds te gebruiken om de coronaschade te betalen. “Als we dat doen moet straks de hele binnenstad op slot. Dat moeten we te allen tijden zien te voorkomen”, zegt VVD-raadslid Anne Marttin.

Dat juist dit stukje kademuur het begeeft, veroorzaakt nieuwe vragen in een langslepend hoofdpijndossier. Ook voor D66-raadslid Jan Bert Vroege zorgt het feit dat van dit stukje Grimburgwal nauwelijks verkeer gebruik maakt, voor hoofdbrekens. “Wat de de directe oorzaak van deze instorting is moet snel duidelijk worden. Want dit is een stuk kade waar nooit verkeer heeft gereden.”