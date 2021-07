Reacties opstappen Ivens: ‘In Amsterdam is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag’

Beeld ANP XTRA / KOEN VAN WEEL

In een eerste reactie schrijft burgemeester Femke Halsema het besluit van Ivens te respecteren en begrijpen. Ze stuurde op zijn vertrek aan toen duidelijk werd wat de wethouder allemaal gezegd had, maar houdt ook oog voor zijn staat van dienst. “We betreuren het dat Amsterdam hierdoor een bevlogen wethouder verliest die vijftien jaar veel voor de stad heeft betekend.”

De SP in Amsterdam, de partij van Ivens, schrijft op de website een bericht met vergelijkbare strekking. “Aftreden was de enige mogelijke conclusie.”

Volgens Ivens zelf is er een onwerkbare situatie ontstaan tussen enkele ambtenaren en hem. De oorzaak is een serie grensoverschrijdende en seksualiserende opmerkingen die de wethouder zou hebben gemaakt tegen vrouwelijke medewerkers. In 2019 waarschuwde burgemeester Halsema hem al eens nadat er klachten waren binnengekomen. In 2021 volgde er, na een viertal formele meldingen van medewerkers, een onderzoek. Daaruit bleek dat Ivens de richtlijnen voor goed bestuur heeft overschreden.

Ivens besloot vervolgens zelf per direct op te stappen.

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 en coalitiegenoot van Ivens reageerde op Twitter. “In Amsterdam is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Opstappen is enige terechte beslissing. Belangrijk dat de melders worden bijgestaan. Zorgelijk dat sommige signalen niet genoeg zijn opgepakt, dat moet snel verbeteren zodat dit niet meer gebeurt.”

Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam, vindt net als Van Dantzig dat Ivens het enige juiste heeft gedaan. Zij wil ook meer aandacht voor de positie van medewerkers. “Erg geschrokken hiervan. Heel dapper dat de melders zijn opgestaan, zoiets vergt moed. Zij verdienen goede (na)zorg. Het is ook duidelijk dat de behandeling van informele klachten van grensoverschrijdend gedrag beter moet.”

Partijleden van het CDA reageerden geschrokken op het nieuws. “We kennen de omstandigheden niet, maar delen de opvatting dat er geen twijfel mag zijn over de integriteit van bestuurders.”

De Partij van de Ouderen wil het onderzoeksrapport inzien en heeft een spoeddebat aangevraagd. “Dat dit soort wanpraktijken zich in de Stopera tot op het hoogste niveau hebben kunnen afspelen is werkelijk beschamend en daarom is volledig openheid nodig. Daar heeft de stad recht op,” schrijft fractievoorzitter Wil van Soest.

Laurens Ivens was sinds 2014 wethouder. Hij kreeg veel naamsbekendheid vanwege zijn portefeuille Wonen in Amsterdam. Gert Jan Bakker, woningmarktdeskundige en belangenbehartiger bij iWoon, ziet het liefst dat Paulus Jansen, oud SP-wethouder uit Utrecht, de taken van Ivens tijdelijk overneemt in Amsterdam.