Reacties op uitstel betaling MC Slotervaart: 'Verbijsterd'

1300 medewerkers worden momenteel met ontslag bedreigd De ondernemingsraad

Uit de verklaring van de ondernemingsraad: 'Het MC Slotervaart heeft financiële problemen, maar er is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan toekomstscenario's om weer financieel gezond te worden. Ook deze scenario's zouden consequenties hebben gehad voor het personeel, maar niet zo extreem als nu het geval is.'



'1300 medewerkers worden momenteel met ontslag bedreigd. In dat geval zullen zij waarschijnlijk hun salaris over de opzegtermijn pas 6 weken later ontvangen, waardoor velen direct in de problemen komen. Personeel dat altijd heel loyaal aan het ziekenhuis is geweest, ook in tijden dat het minder ging.'



'Het is ook buitengewoon vervelend voor onze patiënten. Het MC Slotervaart is een laagdrempelig ziekenhuis met een zeer gevarieerd patiënten aanbod. Onze patiënten waarderen ons met een 8,2.'



FNV Zorg & Welzijn

"Het is in en in triest voor de medewerkers van zowel MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen dat het zover heeft moeten komen. Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC groep door Willem de Boer en Loek de Winter," aldus Cor de Beurs, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn.



"Het is ook heel teleurstellend dat Zilveren Kruis niet bereid was tot een zachte sanering van de ontstane problemen. Dat laatste had veel ellende kunnen voorkomen. Ellende waar het personeel nu in dreigt te belanden. We hopen snel in gesprek te gaan met de aangestelde bewindvoerder om te horen wat de vervolgstappen zijn, zodat er voor de werknemers én patiënten snel een goede oplossing komt."