Reacties op Halsema’s toerismeplannen: ‘We gaan strijdend ten onder’

Roberto Barsoum, horecagroep RB Holding, bestuurder brancheorganisatie NVKO

“Er zijn veel te weinig bewoners in de binnenstad om iets anders te doen dan wat ondernemers nu doen: zich op de toeristenstroom richten. In een woonwijk bedient de horeca buurtbewoners. Die zijn hier nauwelijks. Een groot deel van de woningen is hier onbewoonbaar; een gezin past niet op 24 vierkante meter. En wat er is, wordt illegaal via Airbnb verhuurd.”

“Met de NVKO vertegenwoordigen we ondernemers met zo’n 300 zaken, die zich vooral richten op bezoekers. Geen ondernemer opent een zaak om te proberen een stroom toeristen te creëren. Wij zorgen niet voor de vraag, we gaan op het aanbod af. Die toeristen lopen hier toch rond. Als acht Italiaanse restaurants in een straat allemaal goed geld kunnen verdienen, dan komen die zaken er ook. Sluit je die, dan komen die bezoekers nog steeds.”

“Ik zie ook dat in deze crisis zaken moet ombouwen naar Nederlandse bezoekers. Als we ten onder gaan, dan doen we het strijdend. Stel dat al mijn 30 zaken dicht gaan, dan komen daar echt geen 30 gelegenheden voor Amsterdammers voor terug. Want die zijn hier nauwelijks.”

“Ik snap wat de burgemeester wil, maar die omslag vergt heel veel tijd. Aan de Zeedijk zijn ze daar al sinds de jaren tachtig mee bezig en is het ook niet gelukt. We zijn bereid om mee te denken hoe we die situatie over lange termijn bereiken.”

“Het zijn echt niet alleen de ondernemers die het verkeerd doen. Bewoners hier verhuren hun woning aan Airbnb. Ik mis vanuit de bewonersgroepen ook de wil om met ons om tafel te zitten. Wij worden afgeschilderd als de tegenstander, maar daar bereik je geen oplossing mee.”

Erik Brouwer, Mokum Reclaimed

“Het is goed dat de burgemeester voor het eerst benoemt dat een bepaalde categorie toeristen niet gewenst is. Het doel is goed, maar de manier waarop is de vraag. Je kunt wel roepen dat je een culturele hotspot van het Leidseplein wilt maken, maar moet dan al die horeca daar weg?”

“Essentieel is dat Halsema ook erkent dat er te veel is. Er moet niet alleen een ander soort toeristen komen, er moeten vooral minder toeristen komen. De kraan moet dicht.”

“Als de grondoorzaken voor massatoerisme niet worden weggenomen, verandert er niks. Venetië trekt voornamelijk kwaliteitstoerisme en toch is het daar ook veel te vol. Haal prikkels weg waardoor mensen naar Amsterdam komen. Het begint bij de aanvoer afknijpen: zoals het faciliteren van budgetvluchten en het overaanbod van vermaak, van coffeeshop tot bierfiets. En handhaaf de hotelstop.”

Pim Evers, voorzitter Horeca Nederland, afdeling Amsterdam

“De burgemeester zegt nu dat de binnenstad in eerst plaats van de bewoners is. Daarmee creëert ze alweer een volgende onbalans. De binnenstad is als eerste van álle 800.000 Amsterdammers. maar ook van de ondernemers en van de werknemers.”

“Het is ook een gemiste kans dat niet alles binnen de A10 wordt aangemerkt als binnenstad. Zo gaan binnen een paar honderd meter grote verschillen ontstaan en creëer je weer problemen op plekken waar die nu niet zijn.”

“Ik proef hieruit ook weer dat het alleen maar neerkomt op toeristen. Maar de bezoekerseconomie is voor de helft afhankelijk van de Nederlandse bezoeker en de Amsterdammer die naar het centrum gaat. Die zogenaamde toeristenzaken richten zich op iedereen.”

“De nacht wordt een beetje vergeten in deze plannen. De Amsterdamse clubscene is echt in staat om een rol te spelen in deze discussie. De tijd dat alle clubs in het centrum zaten is voorbij. Over het algemeen heeft een club ook een positieve invloed op omgeving, omdat het niet in zijn belang is dat er rotzooi ontstaat.”

“En denk ook aan de sociale veiligheid waar clubs een grote rol spelen. Dat zie je aan de 24-uurs zaken. We zijn al heel ver met een voorstel voor de coronalockdown dat mensen onder de 35 veilig naar de clubs kunnen, in plaats van illegale feestjes waar ze onderuit gaan maar 112 niet durven bellen. Geef je geen ruimte aan het nachtleven, dan wordt dat de norm.”

Rogier Noyon, Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)

“Wij zijn erg blij. De boodschap die wij al jaren hebben, wordt nu opgepakt. Het centrum is te afhankelijk van het massatoerisme. De tijd van vóór corona willen we niet meer terug, wat dat betreft is deze crisis een blessing in disguise.”

“Amsterdammers weten nu weer de weg naar het centrum te vinden. Vooral de cannabis- en wallentoeristen, die symbool staan voor het kwalijke imago van de stad, moeten worden aangepakt. Ook het winkelaanbod moet diverser. Wij hebben vertrouwen dat de plannen worden uitgevoerd, al moeten ze nog wel worden uitgewerkt.”

Nico Evers, bestuurder hotels, Horeca Nederland, afdeling Amsterdam

“Er zijn veel raakvlakken met hoe wij over zaken denken en de voorstellen van Halsema. Denk bijvoorbeeld aan het inperken van prostitutie en coffeeshops, het eenzijdige winkelaanbod. Het is een fantastisch uitgangspunt op weg naar een betere balans.”

“Wij vinden het niet eerlijk dat wij soms worden gezien als veroorzaker van alle onheil. Hotels veroorzaken dat massatoerisme niet. De problemen zijn gekomen met vakantieverhuur. En vergeet de bezoekers uit de rest van Nederland niet, de dagjesmensen. Onze gasten betalen best flink voor een kamer, die komen voor het culturele aanbod van de stad of voor een congres. Daar moet wat ons betreft de focus op liggen.”

“Wij hebben de overtuiging dat de hotellerie een goede bijdrage kan leveren. Bij hotels kan je de boel reguleren, wij hebben een vergunningplicht. Bij vakantieverhuur niet. Als je vakantieverhuur verbiedt, dan krijg je de woonfunctie weer terug en daarmee de faciliteiten die nu zijn verdwenen.”

“Wel missen we missen een focus op congressen en zakelijke reizigers. De stad is ontzettend blij als EMA komt, maar de medische congressen die dat oplevert zijn ook goed voor de stad, voor de economie en bewoners.”

“We moeten een duidelijk plan maken dat de bezoeker stimuleert die geen overlast veroorzaakt en toegevoegde waarde oplevert. Dat is enorm belangrijk voor banen en faciliteiten, kijk alleen naar het GVB, de RAI of naar de Beurs van Berlage. Zij bestaan mede dankzij de kwaliteitsbezoeker. En laat zulke bezoekers bij ons overnachten en niet bij de Airbnb’s, die niet voor werkgelegenheid of economische bijdrage zorgen.”

Airbnb, in een brief aan de gemeenteraad

‘Wij begrijpen dat Amsterdammers zich zorgen maken over problemen rondom de toeristische drukte in de stad. Het verbieden van vakantieverhuur in is echter niet de juiste aanpak om de problemen op te lossen en deze zorgen weg te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat er andere oplossingen bestaan die wel werken.’

‘De afgelopen maanden hebben wij gesprekken met belanghebbenden in de stad gevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken hebben wij recent een pakket nieuwe maatregelen geïntroduceerd. Daarmee willen we overlast als gevolg van vakantieverhuur in de stad aanpakken en tegengaan. Zo hebben we een verbeterd online portaal voor buurtondersteuning en een nieuwe telefonische hulplijn gelanceerd die permanent bereikbaar is voor buurtbewoners die een urgente zorg hebben over vakantieverhuur.’

‘Ook zijn we een pilot met decibelmeters gestart om verhuurders te helpen met het aanpakken van geluidsoverlast. Daarnaast hebben wij ons gecommitteerd aan een registratiesysteem, zoals dat nu voorligt in de Tweede Kamer.’

‘Het college van B. en. W. loopt op een cruciaal moment op de zaken vooruit. Nog voordat de effecten van de recente maatregelen zijn onderzocht en de langdurige gevolgen van de Covid-19-crisis in kaart zijn gebracht, stelt het college een verbod op vakantieverhuur voor in drie Amsterdamse buurten.’

‘Zo'n verbod is enkel een symbolische maatregel die de leefbaarheidsproblemen in de stad niet zal oplossen. Verhuurders en lokale ondernemers in deze buurten worden hard getroffen door de huidige crisis. Een verbod op vakantieverhuur zal dit alleen maar verergeren. Om hen in deze moeilijke tijd te ondersteunen, werken wij graag samen aan een herstelplan met langetermijnoplossingen voor herstel van verantwoord toerisme.’