Reacties op coalitieakkoord Amsterdam: ‘Niet zo revolutionair als het vorige’

Woensdagochtend werd het coalitieakkoord gepresenteerd op basisschool 't Koggeschip in Amsterdam Nieuw-West. Beeld Jakob van Vliet

In aanwezigheid van leerlingen uit groep 8 van ‘t Koggeschip introduceerde formateur Roos Vermeij woensdagochtend het nieuwe coalitieakkoord. Vermeij sprak van een ‘eervolle taak’. “Het is leuk om te zien hoe de drie partijen zijn uitgegroeid tot een team met groot onderling vertrouwen.” PvdA-leider Marjolein Moorman, GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink en D66-voorman Renier van Dantzig gingen vervolgens dieper in op de inhoud van het coalitieakkoord.

Vanuit de oppositie wordt wisselend gereageerd op de plannen van het nieuwe college. Een overzicht van de eerste reacties.

Kune Burgers (waarnemend fractievoorzitter VVD): ‘Gemengde gevoelens’

Burgers: “Het is gelukkig niet zo revolutionair als vier jaar geleden. Ze doen weinig voor veiligheid, de investeringen gaan vooral naar preventie. De aanpak van ondermijning wordt op zijn beloop gelaten, en dat terwijl veel Amsterdammers zich onveilig voelen.” Of de VVD ingaat op het verzoek om een stadsdeelbestuurder voor te dragen voor stadsdeel Zuid, is nog niet duidelijk. “Daar moeten we over nadenken, want we hebben geen zin om het coalitie-akkoord klakkeloos uit te voeren.”

Diederik Boomsma (fractievoorzitter CDA): ‘Had ambitieuzer gekund’

Fractievoorzitter Boomsma vindt dat er in het nieuwe akkoord te weinig aandacht is voor de middenklasse. “Het is goed dat er wordt ingezet op grootschalige isolatie, al had het nog ambitieuzer gekund. Voor veel plannen is verder onderzoek nodig, dus daar kun je niet zoveel over zeggen. En de erfpachtproblemen pakken ze wederom niet aan.”

Remine Alberts (fractievoorzitter SP): ‘Extra wethouder geen goed signaal’

“In dit akkoord staan nog veel vaagheden. De deur voor verkoop van sociale huurwoningen blijft openstaan en de problemen in de zorg worden niet aangepakt. Dat het college moet bezuinigen, maar wel een extra wethouder aanstelt, vind ik geen goed signaal. Wel positief vind ik dat ze extra voorzichtig zijn met grote projecten als Zuidasdok. Tegelijkertijd wordt over de toekomst van de Meervaart niets gezegd. Het blijft erg vaag allemaal.”

Sheher Khan (fractievoorzitter Denk): ‘Auto belangrijk voor minimagroepen’

Khan is blij met de investeringen in de gebieden buiten de ring. “Tegelijkertijd wordt er door de uitbreiding van het betaald parkeren ook weer geld uit deze gebieden getrokken. Terwijl we weten dat ook minimagroepen de auto vaak nodig hebben voor werk.” Daarnaast is Khan verbaasd dat zijn partij niet is gevraagd een stadsdeelbestuurder voor te dragen in Nieuw-West. “Wij zijn heel groot geworden daar.”

Jazie Veldhuyzen (fractievoorzitter Bij1): ‘Niet links genoeg'

“Ik begrijp heel goed dat deze coalitie in een moeilijke positie zit: de gemeente krijgt meer taken en heeft minder geld,” zegt Veldhuyzen. Toch kan het radicaler, met name wat betreft huisvestingsplannen, vindt hij. “We vinden dat iedereen een betaalbare woning moet kunnen krijgen en niemand op straat hoeft te slapen. Met de huidige plannen verlies je toch weer een groot gedeelte van de nieuwbouwwoningen aan de markt. Het akkoord is wat ons betreft dan ook niet links genoeg, daar ligt een taak voor ons.” Veldhuyzen gaat het coalitieakkoord nog goed bestuderen, maar wil namens Bij1 ingaan op het verzoek een stadsdeelbestuurder in Zuidoost te leveren.

Juliet Broersen (fractievoorzitter Volt): ‘Best tevreden’

Volt is volgens de fractievoorzitter ‘best tevreden’ met het akkoord dat er nu ligt. “Het college slaat een goede weg in met sociale en groene plannen. Natuurlijk gaan de Amsterdammers er financieel iets van merken, maar dat kan ook bijna niet anders. Wij gaan er positief kritisch in.”

Annabel Nanninga (JA21): ‘Lachwekkend’

“Een draak van een akkoord,” zegt Nanninga over de plannen van de coalitie. Ze wijst bijvoorbeeld op de lastenverzwaring voor huizen- en autobezitters. “Ondertussen is het onderhoud van de kades en bruggen weer het ondergeschoven kindje.” De maatregel om een maximumsnelheid in te voeren van 30 kilometer per uur door de stad noemt de FvD-fractievoorzitter ‘lachwekkend’.

Ook bij veel Amsterdamse bedrijven en organisaties is de presentatie van het nieuwe coalitie-akkoord nauwlettend gevolgd. De eerste indruk is overwegend positief, blijkt uit een rondvraag.

Bart Drenth (voorzitter MKB Amsterdam): ‘Weinig haakjes voor samenwerking’

“We moeten het akkoord nog even goed op ons in laten werken, maar de specifieke aandacht voor het MKB in de economieparagraaf stellen we op prijs. Al blijven de plannen nog wat algemeen. Het gezamenlijke bedrijfsleven, waaronder MKB Amsterdam, hebben handreikingen gedaan over hoe we met het college samen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die graag willen verduurzamen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Ik had graag gezien dat het akkoord dat er nu ligt daarvoor meer haakjes zou hebben gehad. Ik hoop dat het college dat alsnog snel doet. Sommige zaken kun je echt alleen in nauwe samenwerking regelen.”

Anne-Jo Visser (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties): ‘Dit is waar we op hadden gehoopt’

“Onze eerste indruk is heel positief. Het college gaat inzetten op meer woningen en de verduurzaming van huidige woningen. Ook zijn we blij terug te lezen dat de regelgeving voor stedelijke ontwikkeling versimpeld wordt én dat er dit keer twee wethouders komen voor huisvesting. Daarmee straal je uit dat je het echt belangrijk vindt. Mijn grootste zorg is de verhoging van de OZB-belasting. Dat heeft direct invloed op de investeringsruimte van corporaties. Immers: wat we aan belasting betalen kunnen we niet in woningen stoppen.”