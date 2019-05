Reacties op Amsterdamse autoplannen niet mals

Een leuk streven, maar niet realistisch Tom Huyskens BOVAG

BOVAG

Ook bij brancheorganisatie BOVAG zien ze weinig heil in de Amsterdamse plannen. Volgens de organisatie loopt Amsterdam met de plannen vooruit op landelijk beleid. Vooralsnog bestaat alleen wetgeving voor het weren van dieselauto's, maar in Amsterdam gaan ook benzineauto's in de ban. "Een leuk streven, maar niet realistisch," aldus Tom Huyskens, woordvoerder van BOVAG.



Zelfs in het geval dat in 2030 honderd procent van alle verkochte auto's elektrisch is, blijven nog zo'n zeven miljoen auto's op traditionele brandstof over. "Wat ga je dan doen? Mensen dwingen om een nieuwe auto te kopen? Dat gaat onwijs veel belastinggeld kosten en is niet haalbaar.''



Den Haag

Remco Dijkstra, woordvoerder verkeer van de VVD in de Tweede Kamer heeft ook op Twitter gereageerd. "Schoner en slimmer vervoer in de stad is prima. Amsterdamse plannen jagen mensen echter alleen maar op de kast, en op kosten. Autorijden moet betaalbaar en mogelijk blijven. 2030 is dichtbij, dan kan iedereen nu alvast zijn auto beginnen in te leveren."



De woordvoerder van staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) laat weten dat het ministerie de plannen van Amsterdam gaat bestuderen. De plannen worden eind mei in de Amsterdamse gemeenteraad besproken.