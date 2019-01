Reacties Hard Rock Hotel: 'De stad verpretparkiseert'

Dit hotel wordt " vanaf april 2020 " een Hard Rock hotel. Mag toch hopen dat het een te vroeg gelanceerde 1 april grap is. @AmericanHotel https://t.co/reCZkQc7Sc — Robbert met Dubbel B (@RobbertMeeder) 30 januari 2019

Hotelhouder Roderick Smith kan zich, net als vele anderen, vinden in de tekst van Versprille. 'Wat een devaluatie van dit luxueuze hotel, verblijven in het American Hotel verkiest toch iedereen boven het Hard Rock Hotel (klinkt als een BB) ben benieuwd welke strateeg hier achter zit, misschien dezelfde als #Iamsterdam.'



Te commercieel

Uit de reacties op Facebook blijkt dat veel mensen de komst van het Hard Rock Café in de stad te commercieel vinden en dat daarmee de binnenstad nog meer wordt geweken. De term 'Disneyland Amsterdam' valt, anderen vinden dat de stad alleen maar verder 'verpretparkiseert'.



'Blijft dan niets meer hetzelfde in de stad?', vraagt presentator Jack van Gelder zich af. 'Wat een verschraling van de geschiedenis.'



Andere mensen hopen ondertussen dat het om een 1 aprilgrap gaat. Zo schrijft columnist Karin Spaink op Twitter '1 april valt verrekte vroeg dit jaar...'



Het is het eerste Hard Rock Hotel in Nederland. Net als de Hard Rock Cafés zijn de 27 verschillende soorten hotels van het merk over de hele wereld te vinden.



