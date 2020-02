Razmataz verdwijnt, brouwerij Two Chefs Brewing neemt panden over

Razmataz Beeld Google Streetview

Kersverse eigenaren Sanne Slijper en Martijn Disseldorp zeggen dat het algehele concept van Razmataz - met verschillende horecagedeeltes - blijft bestaan, maar dat er wel wat veranderingen worden doorgevoerd.

Ondanks de overname blijft de diversiteit van Razmataz behouden, zegt Schlijper. “Ook straks is er een koffie-, restaurant- en bargedeelte, terwijl privéfeestjes of privé-diners nog altijd georganiseerd kunnen worden in het andere gedeelte.

Een van de grootste veranderingen wordt het drankaanbod in het terras- en bargedeelte. “De focus gaat verschuiven van cocktails, gin tonics en wijn naar bier,” aldus Slijper. Hij benadrukt dat cocktails niet helemaal van de menukaart verdwijnen.

De de vier- en vijfgangenmenu’s verdwijnen wel van de kaart. De brouwerij is van plan meer in te zetten op zogeheten comfortfood. Ook het interieur van het restaurant- en bargedeelte gaat op de schop: beide panden krijgen een nieuwe bar. Slijper schat dat de zaak ongeveer een maand dicht blijft in verband met de werkzaamheden.

In gesprek met personeel

Binnenkort gaan Slijper en Disseldorp om de tafel met het personeel van Razmataz om te zien of zij willen overstappen naar Two Chefs Brewing. In de tijd dat de panden verbouwd worden, kunnen zij ervaring opdoen bij andere filialen van de brouwerij. In Zuid is dat restaurant Bar Alt, waar bij elke gang een passend bier wordt geserveerd.

Huidige eigenaar van Razmataz Iris Molkenboer laat weten dat Slijper en Disseldorp de ‘perfecte opvolgers’ zijn. Het is nog niet duidelijk of Molkenboer een nieuwe zaak start.