Razendsnel chips op het schoolplein: scholieren ontdekken flitsbezorgers

Scholieren hebben ontdekt dat flitsbezorgers niet alleen razendsnel boodschappen aan huis bezorgen, maar ook op het schoolplein. Schooldirecteuren zijn minder blij met de zakken chips. ‘Het zou ideaal zijn als de gemeente ingrijpt.’

Het is rond half een ’s middags als een bezorger van Getir – die met de paarse tasjes – een bestelling aflevert bij het Hyperion Lyceum in Noord. “We zijn een gezonde school. Als je hier met een zak chips binnenloopt, wordt die afgepakt,” zegt een 16-jarige scholier die voor de ingang van haar middelbare school staat. Alleen op stoute donderdag, elke eerste donderdag van de maand, mogen leerlingen snoep, chips en andere snacks meenemen naar school en wordt er ongezond voedsel verkocht in de kantine. Dus gaat de 16-jarige in de pauzes vaak naar de Deen of de Albert Heijn om toch snacks te kopen. “Sommigen bestellen via de app. Al is dat nu wel minder dan eerst, toen iedereen nog kortingscodes kon gebruiken. Je kreeg 15 euro gratis bij je eerste bestelling.”

Minder enthousiast over de bezorgdiensten is de school zelf. Het Hyperion Lyceum heeft aan de ouders laten weten dat het niet de bedoeling is om etenswaren te laten bezorgen op school, gezond of niet: ‘Privébestellingen op het schooladres zijn niet toegestaan, zodat niemand tijd hoeft vrij te maken om zaken in ontvangst te nemen en iedereen zijn aandacht bij het onderwijs kan houden.’

Ook leerlingen van het Metis Montessori Lyceum in Oost weten de flitsbezorgers te vinden, tot frustratie van directeur Hüseyin Asma. “Het is niet alleen vaak ongezond, ook worden bij elke bestelling tasjes geleverd die rondslingeren. Dat is niet duurzaam.” Zijn leerlingen laten de bezorgers voor de school of in het Oosterpark leveren.

Paars tasje met chips

“Kijk, daar gaan we weer. Het gebeurt nu,” zegt Asma terwijl hij uit zijn raam kijkt. Een leerling neemt een paars tasje aan waar in elk geval een zak chips in zit. “We willen het liefst in gesprek met leerlingen om ze bewust te maken van het milieu en de gevolgen van ongezond eten. Maar het zijn ook pubers en als zo’n bezorgbedrijf met acties blijft komen, snap ik de verleiding. Sommigen leerlingen hebben hun kluisje vol met actieproducten. Het zou ideaal zijn als de gemeente maatregelen neemt, maar ik zie dat niet gebeuren.”

Amsterdam zet al langere tijd in op een gezonde omgeving voor kinderen op school. In de stad heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) kwam in 2019 met het initiatief om snackbars rondom scholen te weren, als onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Ze maande staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) eerder al tot strengere maatregelen. De inzet: duidelijke normen stellen aan de voedingsmiddelenindustrie voor de vermindering van suiker, zout en vetten én kindermarketing voor ongezond voedsel middels boetes bestraffen.

Directeur Asma wil het nog even aankijken, maar denkt wel al na over hoe hij kan ingrijpen. “Als de bedrijven de grenzen op zoeken, moeten wij ook grenzen gaan stellen. We overwegen de tassen te verbieden in school.”

Hoewel er een concurrentiestrijd gaande is tussen aanbieders als Gorillas, Flink en Zapp, wordt er door scholen vooral naar Getir gewezen vanwege de aantrekkelijke aanbiedingen. Ook bij het Calandlyceum in Osdorp, eveneens een gezonde school, worden de paarse tasjes gesignaleerd. “Toen de kantine vanwege corona dicht was, kwamen die tasjes heel vaak voorbij,” zegt communicatiemedewerker Marike van Wetering. “Onze receptie moest dat dan aanpakken, dat werd te gek. We hebben tegen de kinderen gezegd dat dergelijke bezorging niet de bedoeling is en we hebben tegen de bezorgdienst gezegd dat ze niet meer bij ons moeten bezorgen. Sindsdien is het niet helemaal uitgedoofd, maar het is wel veel minder. En de kantine is weer open, dat scheelt ook.” Getir doet zelf geen uitspraken over waar het wel of niet bezorgt.

Boterhammen van huis mee

Of flitsbezorgers bij schoolpleinen aangepakt worden, is nog niet zo duidelijk, aldus een woordvoerder van Kukenheim. “We weten niet wat er in die tasjes zitten. Dat kunnen bij wijze van spreken ook appels zijn. Het is uiteindelijk aan de school om hier afspraken over te maken.”

Wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs laat weten: “De problemen zijn bij ons nog niet bekend, maar het is goed als scholen hiertegen optreden. Kinderen zitten op school om te leren en als ze honger hebben kunnen ze boterhammen van huis meenemen of naar de kantine gaan.”

Met medewerking van Lennart van der Deure.