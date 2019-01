Ravage op Slotermeerlaan na plofkraak

Ruiten van naastgelegen winkels zijn gesneuveld en in de straat lag na de kraak veel rotzooi. De automaat is volledig uit de muur geblazen.



De politie is op zoek naar vermoedelijk twee daders die op de vlucht zijn geslagen op een scooter, meldt de woordvoerder van de politie. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.



Op de plek, ter hoogte van straatnummer 79, wordt door de politie nog intensief onderzoek gedaan. Het gebied is aan weerszijden afgezet met politielinten.