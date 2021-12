Ravage in hotel Diemerhof door plofkraak: ‘Nog nooit zo bang geweest’

De schade van de plofkraak. Beeld Anna Herter

Rond 04.30 uur ’s ochtends werden de eerste hotelgasten opgeschrikt door een luide knal. De daders waren vermoedelijk met z’n tweeën en hebben de geldautomaat binnen in het hotel tot ontploffing gebracht. Nog voordat de politie ter plaatse was, gingen ze ervandoor. De zeker zeventig gasten werden ondergebracht in een nabijgelegen gebouw van het hotel. Niemand raakte gewond.

Of er buit is gemaakt, wil de politie nog niet kwijt, maar de Tsjechische Ondrej (27) zegt dat wel te hebben gezien. Zijn hotelkamer zit op de begane grond, vlak bij de geldautomaat. “Ik werd wakker van de knal en rende direct de kamer uit. Verspreid over de grond lagen glasscherven, stukken metaal en bankbiljetten. Door de rook heen zag ik nog net hoe een van twee mannen een deel van het geld in een sporttas schoof, en toen renden ze weg.”

Van bankbiljetten is vrijdagochtend niets meer te zien, wel is het bij binnenkomst direct duidelijk: de plofkraak heeft een ravage aangericht. Naast de chique versierde kerstboom ligt een verdwaald stuk metaal en bij elke voetstap knerpt glas van gesneuvelde ramen. Verder is het leeg, op een medewerker na. Deze vraagt iedereen die naar binnen probeert te gaan weer te vertrekken.

Nog nooit zo bang

Ook de 28-jarige Sejin Ohn uit Zuid-Korea werd ruw gewekt door de knal. “Ik dacht eerst dat er gewoon een onbeduidend ongeluk was gebeurd. Maar toen stormde er een schoonmaker mijn kamer binnen en riep dat er een bom was. Ik ben nog nooit zo bang geweest.” Ohn haastte zich door het gierende brandalarm heen naar buiten. “Ik liep de politie tegemoet, opgelucht dat zij er waren.”

De uren na de plofkraak waren evenmin een pretje voor de hotelgasten, als je Sami Sabera (24) mag geloven. Hij komt uit Groningen en moest dit weekend in Amsterdam zijn voor zijn werk. “Eerst stonden we een tijdlang in de kou op de parkeerplaats. Toen werden we overgebracht naar een vergadercentrum ernaast, waar we de afgelopen uren doorbrachten.”

In de loop van de ochtend kregen de gasten een nieuwe kamer toegewezen in wéér een ander gebouw op het terrein, dat ook bij het hotel hoort. In het gebouw van de plofkraak kan voorlopig niemand terecht; de schade is te groot. Sabera sjokt vermoeid richting zijn nieuwe onderkomen. “Ik kan niet wachten tot ik weer in mijn bedje lig.”