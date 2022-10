Ratten overspoelen Amsterdam: ‘Een vuilcontainer is een feestmaal’

Ratten ‘horen’ bij de stad, maar de laatste jaren zijn er steeds meer meldingen bij de GGD. Geen wijk blijft gespaard. Intussen worden ratten steeds resistenter voor bestrijdingsmiddelen. ‘De overlast in Amsterdam neemt elk jaar toe.’

Twee weken geleden nog, ergens in Oost. “Een dame ging naar het toilet,” vertelt Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding. “Ze dacht: Wat voel ik nou? Het was een rattensnuitje tegen haar billen.”

Ter geruststelling: “Zulke verhalen horen we niet elke dag, hoor. Eén, twee keer per jaar.”

Ratten overspoelen de stad. Ze zitten in supermarkten, bedrijfspanden, op driehoog achter en in stadsvilla’s. Piké: “Eigenlijk zitten ze overal.”

Afgelopen zomer was ergens in Zuidoost een lokaal uitbraakje. Er zat een kier in een containerbak voor afval. Piké: “Het was bizar. Mensen konden hun ramen niet meer openzetten. Een vuilcontainer is een feestmaal voor ratten.”

Over de groene bult op het Museumplein

Ook het Marie Heinekenplein is berucht, of eigenlijk elk plein of park waar mensen in het zonnetje gaan lunchen en hun boterhamzakje niet fatsoenlijk weggooien. Op het Museumplein liepen de ratten afgelopen zomer over de groene bult boven de Albert Heijn.

Bij een moeder van twee kinderen in Noord bleven de ratten maar haar huis binnenkomen, ook na een grondige renovatie van de kruipruimte. Er bleek bij de buren nog een toegangsgaatje te zitten.

Haar man brak het plafond van het toilet open en plaatste een val. De grootste van de vijf ratten die hij ving, had de omvang van een eenjarige kat.

De moeder: “Ik heb nachten wakker gelegen.” Met haar naam in de krant wil ze niet. Uit schaamte, maar ook omdat ze haar huis in de toekomst misschien nog wil verkopen.

Jaarlijkse toename

Het is onmogelijk om te meten hoeveel ratten er in Amsterdam zijn. Wel is rattenbestrijding booming business. Alleen al bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) zijn zo’n vijftig bestrijders aangesloten. Secretaris Jan Verschoor: “In de stad is het goed vertoeven. Er is veel toegang tot voedsel en er zijn veel plekjes waar ratten zich kunnen verschuilen. En het beeld klopt: de overlast in Amsterdam neemt elk jaar toe.”

Veel van de bestrijders zijn eenpitters (vader en zoon op pad, moeder thuis bij de telefoon). Er zijn enkele grote spelers zoals Rentokil, en de rest is middenmoot met vijf tot twintig mensen in de buitendienst.

Bij het bedrijf van Piké, zo’n middenmoter, komen naar eigen zeggen elke maand enkele honderden meldingen van ratten in Amsterdam binnen. Zijn bedrijf staat bovenaan als je op Google ‘rattenbestrijding + amsterdam’ intikt.

Ook hij ziet een duidelijke toename. Piké: “Tien tot twintig procent meer meldingen, elk jaar weer. Minimaal.”

Geen gif meer

De branche ziet als oorzaak van die toename een wetswijziging in 2017, toen de bestrijding van plaagdieren aan strengere regels werd gebonden, met name wat betreft het gebruik van gif buitenshuis. Chemische bestrijdingsmiddelen komen in de natuur terecht en zijn ook dodelijk voor andere dieren als roofvogels, die de gedode ratten eten.

Mechanische bestrijding, met vallen of kisten waar de ratten in verdrinken, vormt ook een risico voor andere dieren, katten of egels bijvoorbeeld, of voor spelende kinderen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de regelgeving nog strenger. Vanaf dat moment mogen particulieren ook in hun eigen huis niet meer zelf met gif strooien. Het is dan verplicht een gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

De branche ziet de bui al hangen. Die vreest dat particulieren om de kosten van een bestrijdingsbedrijf te omzeilen het gif alsnog zullen aanschaffen via internet of tijdens een vakantie in België of Frankrijk, waar het gif wel nog gewoon te verkrijgen is.

Verschoor: “Dat is een groot risico. Als het bestrijdingsmiddel niet op een deskundige en effectieve manier wordt toegepast, gaan ratten er niet van dood, en kan dat er zelfs toe leiden dat ze resistent worden.”

Resistent

Dat is nu al het geval. Ratten – en ook muizen – worden steeds resistenter voor bestrijdingsmiddelen, bleek vorige week uit onderzoek van de stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en de universiteit van Wageningen.

Ook Piké ziet de wetswijziging van 1 januari somber in: “Nederland is weer eens het braafste jongetje van de klas. Ik zal niet zeggen: we geven die ratten volledig vrij spel, maar daar komt het wel op neer natuurlijk.”

Een overzicht van hoe vaak bestrijdingsbedrijven jaarlijks in Amsterdam aan de slag moeten heeft de branchevereniging niet. De enige cijfers komen van de GGD. Een melding van ratten bij de GGD is niet verplicht, dus het kan zijn dat bewoners de GGD overslaan en meteen een bestrijdingsbedrijf inschakelen. “Maar aangezien wij gratis werken voor bewoners, denk ik dat het overgrote deel bij ons bekend is,” zegt Dave de Jonge, teamleider Dierplagenbeheersing van de GGD, dat naast actieve bestrijding ook advies geeft en verwijst naar een professioneel bestrijdingsbedrijf.

Het aantal meldingen van ratten in Amsterdam bij de GGD is sinds 2015 te achterhalen. In dat jaar kwamen bij de GGD 1351 meldingen binnen, en daarna loopt dat een aantal jaar gestaag op tot 2019: 3409. In 2020 schiet het aantal omhoog naar 5477 en in 2021 naar 7329. Dit kalenderjaar zijn tot nu toe 5358 meldingen binnengekomen. Met nog drie maanden te gaan, zal het aantal meldingen naar verwachting uitkomen op een aantal tussen de jaren 2020 en 2021.

Vaker thuis

Een oorzaak voor de uitschieter in 2021 is lastig te geven, zegt De Jonge: “Het vermoeden is dat mensen tijdens corona meer thuis waren. Dan zie je ratten gewoon vaker, maar ze waren er altijd al.”

Ook het aantal meldingen van niet-opgehaald huisvuil en grofvuil nam in die periode toe en de zachte winters van de laatste jaren kunnen ook een rol spelen. Of burgers gebruiken het meldsysteem bij de GGD gewoon beter.

De plek waar de zestien inspecteurs van de GGD het vaakst naartoe moeten: daar waar afval is. Zwerfvuil, grofvuil of bij wat ‘bijplaatsing’ wordt genoemd. Mensen die hun vuilniszak niet ín een vuilniscontainer stoppen, maar ernaast, onder het motto: lekker makkelijk, en wat kan mij het schelen.

Op een goede tweede plaats staan woningen in een slechte staat, vooral kruipruimtes met openingen rond een leiding of een kapot rooster. En verder nog plekken waar veel wordt gevoerd (brood!) of waar problemen zijn met de riolering.

De vrees van de professionele branche dat de strengere wetgeving tot steeds meer rattenoverlast leidt, deelt GGD-teamleider De Jonge niet. “Ik denk dat zelfs het omgekeerde waar is. Als gif wordt gestrooid, denken mensen dat het probleem onder controle is, en dan verdwijnt de druk om iets te doen aan de echte oorzaak.”

Oreokoekjes in een alcoholbad

Overigens is Amsterdam niet bepaald de enige grote stad die kampt met een rattenplaag. Van Rotterdam tot Parijs, van Hongkong tot Moskou, overal is de bruine rat – oorspronkelijk uit China – overmatig aanwezig. In New York is de overlast zelfs zo groot dat is overgegaan tot opmerkelijke initiatieven: speurhonden, droogijs en Oreokoekjes in een alcoholbad om ze op te sporen.

Opvallend genoeg staat de Canadese staat Alberta, met de steden Calgary en Edmonton (beide met zo’n miljoen inwoners), bekend als het enige verstedelijkte gebied ter wereld dat ratvrij is. Daar zijn halverwege vorige eeuw, toen de ratten in opkomst leken, tonnen gif in de buitengebieden gestrooid.

Zo rigoureus hoeft het niet. Het advies van de GGD: zorg voor een dichte kruipruimte (niet met pur, maar met staalwol), controleer leidingen en het allerbelangrijkste: zorg dat nergens huisafval staat dat voor ratten makkelijk bereikbaar is. En pas als dat allemaal niet werkt, is gif het laatste redmiddel.

De Jonge: “We zullen moeten accepteren dat ratten erbij horen. Want we willen ook heel graag in een groene stad leven. Ons acceptatieniveau is scheefgegroeid. De rat heeft een erg slecht imago. Dat komt vooral door die lange, zwarte staart. Die ziet er nu eenmaal niet uit als die van een eekhoorn.”

Beeld Het Parool

Extreem intelligent Ratten zijn extreem slimme beesten. Ze wandelen niet zomaar een val in, ook al ruikt het daar naar pindakaas. Ze vertrouwen het niet en lopen er dagen, soms weken omheen. En als verderop dan een makkelijker prooi te vinden is, bijvoorbeeld een vuilniszak, zullen ze de val sowieso links laten liggen. Als ratten in een afvoerbuis een sifon tegenkomen, snappen ze dat ze gewoon even hun adem moeten inhouden en erdoorheen kunnen zwemmen. Een rat kan tot drie minuten zijn adem inhouden. Ook hun uithoudingsvermogen is indrukwekkend. Ze kunnen tot drie dagen onafgebroken in water zwemmen. Een rat heeft elke zes weken een nest van acht tot negen jongen. Zo kunnen twee ratten er na een jaar zo zes- tot zevenhonderd worden. Ratten kunnen ziektekiemen bij zich dragen, die door contact met het dier zelf of met de urine kunnen worden overgedragen. In Nederland bestaat vooral het gevaar de ziekte van Weil (leptospirose) op te lopen. Toch kunnen ratten wel van nut zijn voor de mens. Ratten zijn extreme omnivoren, ze eten zo goed als alles. Zo ruimen ze veel afval op. Ze eten bijvoorbeeld het vet in rioolbuizen, zodat die buizen niet dichtslibben en schoongemaakt hoeven te worden. Verder dienen ratten zelf ook als voedsel, vooral voor marterachtigen en uilen. Ze hebben een fenomenaal reukvermogen. Ze zijn in staat te ruiken of een mens een ziekte zoals tuberculose heeft. Ook worden ze getraind om de geur van TNT te herkennen en zijn dan in staat landmijnen in oorlogsgebied op te sporen. Befaamd voorbeeld is Magawa, een Afrikaanse buidelrat die in vijf jaar tijd 71 landmijnen opspoorde in Cambodja. Magawa overleed in januari van dit jaar op 8-jarige leeftijd.