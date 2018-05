Rate groenbeleving Rembrandtpark met app

Voor dat park in West staat in 2019 een renovatie gepland.



Met de Mijn Park-app wil de Gemeente Amsterdam informatie winnen over hoe het Rembrandtpark wordt gebruikt. De resultaten moeten de onderzoekers bijvoorbeeld vertellen of de bezoekers er vooral komen om te picknicken, te relaxen of te joggen. Ook de groenbeleving en de vraag welke bevolkingsgroepen er graag komen worden onderzocht.



Groene onderzoeken

Wie de app downloadt, wordt in het Rembrandtpark gevraagd naar een drietal plekken te gaan. Daarna vullen gebruikers is hoe het er staat met de drukte, veiligheid en levendigheid. Volgens de onderzoekers moet dat juist zuiverdere resultaten geven dan wanneer gevraagden een enqueteformulier thuis op de bank invullen.